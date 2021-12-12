Mardin'de polisin aracına patlayıcı yerleştiren üç kişi tutuklandı

Nusaybin'de, 4 Aralık'ta Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı, Nusaybin merkezinde mobese kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Emniyet birimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahallede yaşayanlarında bilgisine başvurdu. EYP’yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi. Patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.

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Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAF 8 Kağıthane’de geçtiğimiz günlerde market, mağaza, pazar yeri ve kalabalık caddelerde 14 kişinin cep telefonu kaşla göz arasında yankesicilik yöntemiyle çalındı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar çevredeki kameraları incelediğinde telefonlarının çalındığı anlayarak soluğu emniyette aldı. Vatandaşların şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayların yaşandığı yerdeki yaklaşık 60 güvenlik kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis ekipleri, şahıslardan 2’sinin kız çocuğu diğerinin ise yaşı büyük bir erkek şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine muhtemel olayın yaşanabileceği yerlerde önlem alan Kağıthane polisi çeteyi, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde kalabalık bir caddede tam harekete geçtiği esnada suçüstü yakaladı. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan 55 suç kayıtlı Muhammet K. (23) ve 2 adet suç kaydı olan kız çocuğu N.T. (12) emniyete götürüldü. 62 suç kaydı olan B.T. (13) isimli kız çocuğu ise yakalama esnasında kalabalıktan yararlanarak kaçtı. Emniyette işlemleri tamamlanan çete üyelerinden Muhammet K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.T. ise serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. Polis ekipleri B.T. isimli suç makinesini her yerde arıyor. Öte yandan, şahsın üst aramasında ele geçirilen 7 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi. İstanbul’da vatandaşın kabusu olmuşlardı: 60 kamera görüntüsü izlenerek tespit edildi Kağıthane'de pazar yeri, market, mağaza ve kalabalık caddeleri mesken edinen bir çete, 14 vatandaşın cep telefonunu kaşla göz arasında yankesicilik yöntemiyle çaldı. Vatandaşların adeta kabusu haline gelen 119 suç kayıtlı çete, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından 60'dan fazla kamera izlenerek tespit edildikten sonra bir vatandaşın telefonunu çalmak üzereyken suçüstü yakalandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.’nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.’nın önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşanan olayın ardından İHA muhabirlerine konuşan Burak A.’nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.’nın ailesinden ve kendisinden şikâyetçi olduklarını belirtti. Nilgün A., ‘’Burak’ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar kendi yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak’ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi. İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı’’ diye konuştu. (Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada (Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada (Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada (Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada (Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada İki arkadaşın facia ile sonlanan şakası: Ateşe verilen çocuk ağır yaralandı Bursa'da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı. 2 arkadaşın facia ile sonlanan dezenfektanlı şakası kameralar tarafından da görüntülendi. BiP'te paylaş

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