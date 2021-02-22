Gündem Mardinde polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
MARDİN

Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Haber Merkezi AA
Ş.Y, annesi ve babasıyla buluşturuldu.
Ş.Y, annesi ve babasıyla buluşturuldu.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

AA

Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren Ş.Y'nin, terör örgütünden kaçarak, 17 Şubat'ta Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.


AA

Ş.Y, işlemleri yürütülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve babasıyla buluşturuldu.


AA

Buluşmada duygulu anlar yaşandı.

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Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
OYNAT 00:59
Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.


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