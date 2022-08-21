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MARDİN

Mardin’deki katliam gibi kazanın görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kazanın görgü tanığı olay anını anlattı. Görgü tanığı Veysi Danış, “İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Mardin’deki katliam gibi kazanın görgü tanığı dehşet anlarını anlattı
Mardin’deki katliam gibi kazanın görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

Mardin’in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6’sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini anlattı. İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten sonra kalabalığın toplandığı ifade etti.

Veysi Danış
Veysi Danış


İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, “O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci TIR freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci TIR'ın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı. Gaziantep’i konuşurken Antep’ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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