Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi. Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

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