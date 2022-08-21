Gündem Mardindeki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı
MARDİN

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi. Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

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Haber Merkezi AA
Mardindeki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı
Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı.

AA

Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.


Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu.

Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Mardin'de düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu
GÜNDEM
Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu

Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
FOTOĞRAF 34
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Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.<br><br>Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.
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Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Ortalık savaş alanına döndü<br>Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.
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İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi<br><br>Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
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Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da ağır yaralandı. İşte Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler...


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