Gündem Mardinli genç hasta uçak ambulansla Bursaya sevk edildi
BURSA MARDİN

Mardinli genç hasta uçak ambulansla Bursa’ya sevk edildi

Mardin’de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A.’nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma üzerine hastanın tedavisinin Bursa’da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mardinli genç hasta uçak ambulansla Bursa’ya sevk edildi
Mardinli genç hasta uçak ambulansla Bursa’ya sevk edildi

Bursa Şehir Hastanesi umut olmaya devam ediyor. Mardin’de tedavi gören yoğun bakım hastası A.A., Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Bursa’ya getirildi.

Mardin’de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A.’nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma üzerine hastanın tedavisinin Bursa’da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı.

Uçak ambulans ile Mardin Havaalanından alınan hasta, Bursa Yenişehir Havalimanı’na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan genç, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.,

Ambulans uçak 2 yaşındaki Danyal için havalandı
GÜNDEM
Ambulans uçak 2 yaşındaki Danyal için havalandı

Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk
KORONAVİRÜS
Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk

Kars'ta aniden fenalaşan minik Dalbay ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü
OYNAT 00:59
Kars'ta aniden fenalaşan minik Dalbay ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü
Kars'ta aniden fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla yanında annesiyle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görürken, takipli olarak memleketi Kars'a gönderilen Danyal Albay Erkmen, aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesine getirilen Erkmen'e doktorlar müdahale ederken, sağlık durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesine bildirildi.

Minik Danyal'ın Ankara'ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars'a ambulans uçak gönderdi. Erkmen, annesi ile birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneden alınarak, Harakani Havalimanına iniş yapan ambulans uçağa nakledildi.

Danyal Albay Erkmen ve annesi, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.


Hazine olduğu söyleniyor

'Hazine olduğu söyleniyor'

Türkiye'de tek örnek: Defineciler talan etti.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı

​Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak; banka, banker ve tefeci elinde finansal saldırı için silaha dönüşüyor.

​Numan Kurtulmuş ekonomik OHAL iddiaları hakkında net konuştu.

Kurtarma römorkörleri sevk edildi: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Bakan Soylu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.