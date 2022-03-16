​Mariupol’den güzel haber yakın: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan Türklerin tahliyesine ilişkin, “14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor. Mariupol‘da 100’den fazla vatandaşımızın olduğunu biliyoruz” dedi.

"TAHLİYELER İÇİN ŞARTLAR OLUŞUYOR"

Diğer şehirlerde de tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Lviv’den 2 otobüsün kalkmasını bekliyoruz, biri Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Diğer taraftan, Ahıska Türkleri ve diğer soydaşlarımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol’dan tahliyeler konusunda şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın camide yiyecek-içecek sıkıntısı olmadığını da öğrendik” açıklamasını yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da, Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordinasyon sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU-LAVROV BUGÜN MOSKOVA'DA GÖRÜŞECEK

İnsani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre Türk vatandaşlarının en kısa sürede Mariupol’den tahliyelerinin beklendiği bildirildi. Öte yandan Rus haber ajansı RIA, Çavuşoğlu’nun bugün Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyurdu.

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GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Mariupol’de insani koridor açılması lazım