Gündem Markete giren dana dükkan sahibini şoka uğrattı
ADİYAMAN

Markete giren dana dükkan sahibini şoka uğrattı

Markete giren dana dükkan sahibini şoka uğrattı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde marketin içine giren danayı gören iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi IHA
O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.​
O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.​

İlginç olay, Adıyaman’ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Banka Caddesindeki bir markette meydana geldi. Mini marketin işletmecisi iş yerinde tost hazırlarken, ansızın içeri giren dana iş yeri sahibini şaşkına çevirdi.

Dananın içeri girdiğini gören iş yeri sahibi ilk önce ne yapacağını şaşırdı. Rafların arasına giren dananın peşine düşen iş yeri sahibi danayı dışarı çıkartmak için uğraş verdi.

Korku içindeki dana ise kaçmaya çalışırken kayarak düştü. Bir taraftan düşen dana bir taraftan da iş yerindeki eşyaları dağıttı.

Düştüğü yerden kalkan dana daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Dana markete girdi
OYNAT 00:13
Dana markete girdi
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde başı boş bir dana market içerisine girdi. Danayı gören iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.


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