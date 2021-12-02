Gündem Markette akılalmaz olay Hem maske takmadı hem de kendisini uyaran çalışanlara silah çekti
3. SAYFA İSTANBUL

Markette akılalmaz olay: Hem maske takmadı hem de kendisini uyaran çalışanlara silah çekti

Maltepe'de alışveriş için markete giren O.K., maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit etti. Şüpheli O.K. gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Markette akılalmaz olay: Hem maske takmadı hem de kendisini uyaran çalışanlara silah çekti
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. ​

Olay, bugün Maltepe Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, O.K. alışveriş yapmak için markete girdi.

Maske takmayan O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Çıkan tartışmada O.K. belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.

Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi.

Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin O.K., olduğunu tespit etti.

Maltepe'de maske takmayan müşteri kendisini uyaran market çalışanlarını silahla tehdit etti
OYNAT 00:23
Maltepe'de maske takmayan müşteri kendisini uyaran market çalışanlarını silahla tehdit etti
Maltepe'de alışveriş için markete giren adam maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

41 SUÇTAN SABIKASI VAR

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

O.K'nın yapılan kaba üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve bir adet mermi ele geçirildi. Şüpheli O.K’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış
GÜNDEM
Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış


Ziyarete diye geldi! Ülkü Ocakları yöneticisi kadın, eski kocası tarafından öldürüldü: Acılı anne 'Ciğerimi yaktı' diye feryat etti
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Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı.
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Bu sırada Hayriye Alkutay'ın \"Öldürme ne olur\" şeklinde yalvardığı öğrenildi.
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GENÇ ANNE EVİNDE CAN VERDİ<br><br><br>Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.
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SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI<br><br><br>Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan M.A, ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
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\"KAFAMA SIKACAKTIM OLMADI\"<br><br>Emniyette ifade veren katil zanlısı Mehmet Ayata ifadesinde, \"Öğlen saatlerinde çocuklarımı gördüm. Akşam tekrar görmek istedim. Kayınbiraderlerim arza çıkarttı. Olay meydana geldi. Kendi kafama sıkacaktım yapamadım\" dediği öğrenildi.<br><br>Cinayet zanlısı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br><br>
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Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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\"CİĞERLERİMİ YAKTI\"<br><br>Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılana genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu. Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar\" sözleri yürekleri dağladı.
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Genç kadının, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemelaltı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.
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MHP Milletvekili Başkan’dan mesaj<br><br>Acı haberin ardından MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızı zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayriye evladımıza Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır, başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.
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MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise “Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay’ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” sözlerine yer verdi.
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Ziyarete diye geldi! Ülkü Ocakları yöneticisi kadın, eski kocası tarafından öldürüldü: Acılı anne 'Ciğerimi yaktı' diye feryat etti
Antalya'da, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi 2 çocuk annesi Hayriye Aylin Alkutay, ziyaretine gelen eski kocası tarafından katledildi. İki kayınbiraderini de yaralayan katil zanlısı tutuklandı. Genç kızın annesi, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı. Alkutay'ın ölümü, Ülkü Ocakları'nda derin üzüntü yarattı. Öte yandan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. "Kendi kafama sıkacaktım yapamadım" dediği öğrenildi.

Gaziantep'te öldüresiye dövülen bebeğin annesinden kan donduran sözler: Boğazını sıkacaksın
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Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada anne Semra Göç'ün 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.<br><br>
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Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi. Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç, \"Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarak da ağzından ve burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş yaptım\" dedi.<br><br>
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Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, \"Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim' dedim. O da bana, 'sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' diye konuştu.<br><br>
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Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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Hastaneye giderken kayınvalidesi Dursun Göç'ün de yanlarında olduğunu aktaran anne Semra Göç, \"Doktor bana gözündeki morluğu sordu. Anlatacağım esnada kayınvalidem eliyle kolumu sıktı. Ben de doktora eşimin bana tembihlediği gibi anlattım olayı. Ancak ara ara morlukların olduğunu, ağlarken boğazında kızarıklık olduğunu, ağzından kan geldiğini söyledim. Bebekten kan ve idrar örneği alındı. Sonuçlar çıktığında doktor ile görüştük. Kanamanın ve morlukların doğum kaynaklı olduğunu söyledi. Kalbinde üfürük olabileceğinden şüphelendiğini söyleyip, bizi başka bir hastaneye gidebileceğimizi söyledi\" dedi.<br><br>
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Sabah'ın haberine göre; Göç, korku dolu anları şöyle anlattı: \"Çocuğun vücudundaki morluklar bu süreçte devam etti. Olay akşamı eşim benden çay yapmamı istedi. Çay yapmak için odadan çıktığım sırada kapıyı döndüğümde çocuğun ağlamasını duydum. Odaya geri döndüğümde, eşim bebeği sıvazlıyordu. Eşime, 'Önce çocuğun ilaçlarını vereyim sonra çay koyarım' dedim. Odanın köşesinde bulunan ilaçların yanına telefonu kamerası açık bir şekilde koydum. İlaçları eşime verdim. Mutfağa gittim. Mutfağın kapısına daha girmeden bebeğin çığlığını ve vurma seslerini duydum. Hemen odaya geri döndüm. Eşim bebekle ilgileniyormuş gibi davranıyordu. Benden şüphelenmesin diye bebeği kucağıma aldım. Kameranın önünde durdum. Eşime çay içiyor musun diye sorunca, 'İçmiyorum yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.<br><br>
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Bu sırada eşim bana telefonunu şarja takmam için çağırdı. Bana gülerek ellerini açıp dişlerini sıkarak, 'Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dedi. Ben de kendisine böyle konuşma dedim. Eşim uyuduktan sonra videoya baktım. Videoyu izledikten sonra hemen annemi gece 01.00'da arayıp, 'Yetişin eşim bebeği dövdü' dedim. Annem sabah eve geldi. Eşim bu sırada işe gitmişti. Önce annemin ikametine gittik daha sonra hastaneye gittik. Yunus Göç'ten şikayetçiyim.\"<br><br>
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Gaziantep'te öldüresiye dövülen bebeğin annesinden kan donduran sözler: Boğazını sıkacaksın
Gaziantep'te cani baba tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi Semra Göç'ün savcıya konuyla ilgili verdiği ifadeler ortaya çıktı. Telefon kamerasını koyarak eşinin bu korkunç olayını ortaya çıkaran anne, bebeğinin ağzından ve burnundan kan geldiğini belirterek eşinin kendisine 'Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dediğini belirtti.

Sokak ortasında güpegündüz silahlı çatışma: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı.
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Çatışmada Hasbi G. (65), Mesut E. (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı.
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Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Öte yandan sokak ortasındaki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
Title
Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
Title
Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
Title
Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
Title
Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
Title
Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
Title
Sokak ortasında güpegündüz silahlı çatışma: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Üç kişinin yaralandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.
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