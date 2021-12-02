Markette akılalmaz olay: Hem maske takmadı hem de kendisini uyaran çalışanlara silah çekti

Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, \"Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim' dedim. O da bana, 'sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' diye konuştu.<br><br>