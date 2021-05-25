Gündem Markette tekme tokat dövüldü kimse müdahale etmedi Kimse elini kıpırdatmadı hiç mi insanoğlu yok?
YOZGAT

Markette tekme tokat dövüldü kimse müdahale etmedi: Kimse elini kıpırdatmadı hiç mi insanoğlu yok?

Yozgat'ta, akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket Türksoy (24) tarafından tekme tokat dövülen Aysel D. (45), çalışanların ve müşterilerin müdahale etmemesine üzüldüğünü söyledi. Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar; kanlar içinde kalan bir kadın, bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor.Araya girmiyor. Hiç mi insanoğlu yok orada?" dedi.

Haber Merkezi DHA
Markette tekme tokat dövüldü kimse müdahale etmedi: Kimse elini kıpırdatmadı hiç mi insanoğlu yok?
Arkadaşının saldırısına uğrayan kadın kanlar içinde kaldı

Yozgat'ta Şevket Türksoy, 11 Mayıs'ta, Karatepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde Aysel D.'yi tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı. Aysel D., yerde dakikalarca darbe alırken, market çalışanları ve müşterilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alınan Şevket Türksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü: Bunu dışarı salmayın!
GÜNDEM
Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü: Bunu dışarı salmayın!

'TUTUKLANMASINA RAZI DEĞİLİM'

Polisin ısrarına rağmen darp raporu almayan ve Şevket Türksoy'dan şikayetçi olmayan Aysel D., DHA'ya konuştu. Aysel D., Türksoy'un eski erkek arkadaşı olduğunu, olay günü buluşup, barıştıklarını anlatarak, "O gün tekrar konuştuk barıştık, bir yerlere gittik, birlikte alkol aldık. İşlerim olduğunu söyleyip, yanından ayrıldım. Döndüğümde aşırı derecede alkol almıştı. İsteyerek bana zarar verecek bir insan değil. Alkolün etkisiyle bir şeyler oldu. Tutuklanmasına hiç razı değilim. Serbest bırakılması için elimden geleni yapacağım. Kesinlikle şikayetçi değilim. Kendisi de pişman olmuştur" dedi.

'SADECE SEYRETTİLER'

Olay anında müdahale etmeyenler nedeniyle üzüldüğünü söyleyen Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, orada çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar, kanlar içinde kalan kadın, orada alkolün tesirinde olan bir çocuk; bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor, araya girmiyor. Orada ben kendimi bıraktım, insanları kınadım. Biri geliyor alışveriş yapıyor, biri oradan geliyor, buradan geliyor, o çocuk orada yıkılıyor, düşüyor, ben kanlar içindeyim, hiç mi insanoğlu yok orada? Bir kadın dövülüyor, bir erkek cinayet işleyebilir; ama biri de kalkıp 'Yapmayın, etmeyin' demedi; sadece seyrettiler. Bu insanlık dışı bir şey. Ben olsam öyle bir olaya müdahale ederdim. Ölecek de olsam ederdim" diye konuştu.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Eski eşini kızının gözü önünde acımasızca döven şahıs mahkemede
GÜNDEM
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Eski eşini kızının gözü önünde acımasızca döven şahıs mahkemede
Abone Ol Google News
İngiltere sağlık sistemi çöküşte

İngiltere sağlık sistemi çöküşte

​Diş hekimi için 3 yıl sonraya randevu veriliyor.
TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailde: İlk pozu Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapay<br>sera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs’a hazır
Gündem

Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs’a hazır

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü "Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. AK Parti’nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacağı toplantıda 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle bir anma da gerçekleştirilecek. Son hazırlıkların yapıldığı Demokrasi ve Özgürlükler adası, drone ile görüntülendi.
Terör örgütü PKK eriyor: 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Terör örgütü PKK eriyor: 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle bölücü terör örgütü PKK'da panik havası sürüyor. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat başta olmak üzere emniyet ile jandarma birimlerinin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda, 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kitabevi ve yayınevlerini de hedef aldı: Binlerce kitap yok oldu
Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kitabevi ve yayınevlerini de hedef aldı: Binlerce kitap yok oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, kitabevleri ve yayınevlerini de hedef alırken binlerce kitabın yok olmasına yol açtı. İsrail'in saldırılarında kitabevi yıkılan Semir Mansur, "İsrail, Filistinlilerin bilinçlenmesini engellemek, kültürlerini unutturmak için kütüphaneler, yayınevleri, kitabevleri, basın yayın kuruluşları ve kültür merkezlerini hedef alıyor" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.