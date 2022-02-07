Gündem Marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi
İSTANBUL

Marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi

Arnavutköy’de bulunan bir markette sıklıkla yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Hırsızlık anları ve çalışanların şahıslara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi
Marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi.

Arnavutköy’de bulunan bir markette sıklıkla yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Hırsızlık anları ve çalışanların şahıslara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANLARI BEZDİRDİ
Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette sürekli yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda markette çalışan kasiyerlerin dikkati üzerine yakalanan şahıslar iddiaya göre önce yaşananları inkar etti, ürünler üzerinden çıkınca soyunmaya başladı. Markette yaşananlar ve çalışanların zanlılara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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