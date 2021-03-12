Gündem Marketten hırsızlık yaparken yakalanınca ortalığı birbirine katan 2 kadın gözaltında
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Marketten hırsızlık yaparken yakalanınca ortalığı birbirine katan 2 kadın gözaltında

Bursa’da markette hırsızlık yaparken yakalanınca hamile gibi davranan kadın ile çalışanlara tehditler yağdıran kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın hırsızın yapılan muayenesinde hamile olmadığı da ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı.
Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.K. ve N.K, Esenevler Mahallesi’ndeki bulunan bir markete gitti. Burada N.K. kasa görevlilerini oyalarken, Ö.K. bir poşete doldurduğu 200 TL değerindeki ürünlerle marketten çıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden görevliler marketin kapılarını kilitleyerek polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada hamile olduğunu iddia eden Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı.

Marketten hırsızlık yapan kadınlar yakalanınca ortalığı birbirine kattı
GÜNDEM
Marketten hırsızlık yapan kadınlar yakalanınca ortalığı birbirine kattı

Bu sırada polis ekipleri markete geldi. Ö.K, burada hamile olduğunu belirterek, kasiyerin kendisine uçan tekme attığını söyledi. Birbirlerinden şikayetçi olan 2 grup, sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrolde Ö.K’nın hamile olmadığı tespit edildi. İki şüpheli kadın, ’’Açıktan hırsızlığa Teşebbüs’’ ve ’’Tehdit, Hakaret’’ suçlarından gözaltına alındı.

Marketten hırsızlık yaparken yakalanınca ortalığı birbirine kattılar
OYNAT 00:48
Marketten hırsızlık yaparken yakalanınca ortalığı birbirine kattılar
Bursa'da bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 hırsız, market çalışanları tarafından fark edilince ortalığı birbirine kattı. Hırsızlardan biri hamile numarası yaparak, çocuğunu düşüreceğini ve market çalışanlarını pompalı tüfekle öldüreceğini söyledi. Polis gelince bayılma numarası yapan hırsızlar, hırsızlık senaryoları ile pes dedirtti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.


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