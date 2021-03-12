Marketten hırsızlık yaparken yakalanınca ortalığı birbirine katan 2 kadın gözaltında

Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.K. ve N.K, Esenevler Mahallesi’ndeki bulunan bir markete gitti. Burada N.K. kasa görevlilerini oyalarken, Ö.K. bir poşete doldurduğu 200 TL değerindeki ürünlerle marketten çıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden görevliler marketin kapılarını kilitleyerek polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada hamile olduğunu iddia eden Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı.

GÜNDEM Marketten hırsızlık yapan kadınlar yakalanınca ortalığı birbirine kattı

Bu sırada polis ekipleri markete geldi. Ö.K, burada hamile olduğunu belirterek, kasiyerin kendisine uçan tekme attığını söyledi. Birbirlerinden şikayetçi olan 2 grup, sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

REKLAM

Yapılan kontrolde Ö.K’nın hamile olmadığı tespit edildi. İki şüpheli kadın, ’’Açıktan hırsızlığa Teşebbüs’’ ve ’’Tehdit, Hakaret’’ suçlarından gözaltına alındı.

OYNAT 00:48 Marketten hırsızlık yaparken yakalanınca ortalığı birbirine kattılar Bursa'da bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 hırsız, market çalışanları tarafından fark edilince ortalığı birbirine kattı. Hırsızlardan biri hamile numarası yaparak, çocuğunu düşüreceğini ve market çalışanlarını pompalı tüfekle öldüreceğini söyledi. Polis gelince bayılma numarası yapan hırsızlar, hırsızlık senaryoları ile pes dedirtti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



