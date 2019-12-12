Gündem Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı
İSTANBUL

Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı

Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı

İstanbul’da bu yıl beklenen yağış miktarının gerçekleşmemesi sonucu barajlarda oluşan ürkütücü tablo Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara bölgesine ait “Yağış Raporları” grafiklerine de yansıdı. Aylık olarak hazırlanan yağış raporunda bu yılın Kasım ayında, Marmara bölgesine metrekareye ortalama 35 milimetre yağış düştüğü ifade edilirken bu oranın geçen yılın Kasım ayına oranla yüzde 64 gerisinde olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul’da bu yıl sonbahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi İstanbul’a su sağlayan barajlarda su seviyesinin ciddi derecede düşmesine neden oldu. Özellikle Büyükçekmece Gölü ve İstanbul’a su sağlayan önemli Alibeyköy barajında havadan çekilen görüntüler ürkütücü tabloyu bir kez daha gözler önüne sermişti. Havadan çekilen görüntülerde suların çekildiği alanlarda balçıkların oluştuğu, dağ sporcuları tarafından kullanılan akrobasi araçlarının teker izleri görülmüştü.

10 yılın en düşük seviyesi: İstanbul’da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor
GÜNDEM
10 yılın en düşük seviyesi: İstanbul’da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor

Öte yandan barajlarda görünen ürkütücü tablo, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “Yağış Raporu” grafiklerine de yansıdı.

İHA
İstanbul’da bu yıl sonbahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi İstanbul’a su sağlayan barajlarda su seviyesinin ciddi derecede düşmesine neden oldu.
  • “Genel Durum” kapsamında yapılan değerlendirmede ise yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Yağışların sadece Güney Ege kıyı kesiminde normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde normalleri altında meydana geldiği ifade edildi.

Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi
HAYAT
Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi

Geçen yıl Kasım yağışlarına göre yüzde 64 azalma

Yapılan analizde Kasım 2019’da Marmara bölgesine ortalama metrekareye 35 milimetre yağış düştüğü, normalinin ise 86.2 milimetre olduğu belirtildi. Geçen yılın yağış ortalamasının 96.3 milimetre olduğu analiz edilen raporda Kasım 2019’da yağışlarda normaline göre yüzde 59 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre yüzde 64 azalma gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
FOTOĞRAF 24
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.


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