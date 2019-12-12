Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı

Yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul’da bu yıl sonbahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi İstanbul’a su sağlayan barajlarda su seviyesinin ciddi derecede düşmesine neden oldu. Özellikle Büyükçekmece Gölü ve İstanbul’a su sağlayan önemli Alibeyköy barajında havadan çekilen görüntüler ürkütücü tabloyu bir kez daha gözler önüne sermişti. Havadan çekilen görüntülerde suların çekildiği alanlarda balçıkların oluştuğu, dağ sporcuları tarafından kullanılan akrobasi araçlarının teker izleri görülmüştü.

GÜNDEM 10 yılın en düşük seviyesi: İstanbul’da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor

Öte yandan barajlarda görünen ürkütücü tablo, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “Yağış Raporu” grafiklerine de yansıdı.

İHA İstanbul’da bu yıl sonbahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi İstanbul’a su sağlayan barajlarda su seviyesinin ciddi derecede düşmesine neden oldu.

“Genel Durum” kapsamında yapılan değerlendirmede ise yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Yağışların sadece Güney Ege kıyı kesiminde normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde normalleri altında meydana geldiği ifade edildi.

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Geçen yıl Kasım yağışlarına göre yüzde 64 azalma

Yapılan analizde Kasım 2019’da Marmara bölgesine ortalama metrekareye 35 milimetre yağış düştüğü, normalinin ise 86.2 milimetre olduğu belirtildi. Geçen yılın yağış ortalamasının 96.3 milimetre olduğu analiz edilen raporda Kasım 2019’da yağışlarda normaline göre yüzde 59 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre yüzde 64 azalma gerçekleştiği belirtildi.

FOTOĞRAF 24 İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

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