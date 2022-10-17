Gündem Marmara Denizi için fırtına uyarısı
İSTANBUL

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde fırtına beklendiğini duyurdu. Bugün saat 12.00 ile yarın sabah 06.00 arasında etkili olması beklenen fırtınada vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Marmara’da rüzgârın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.


Bugün saat 12.00 ile yarın sabah 06.00 arasında etkili olması beklenen fırtınada vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı
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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
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Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
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İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
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Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
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Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
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Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
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Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı
Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre, İstanbul ve 65 ilde yağış bekleniyor.


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