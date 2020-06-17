Marmara Denizi turuncuya boyandı: O anlar havadan görüntülendi

Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerde görülen suyun kahverengi hali vatandaşı tedirgin ve rahatsız etse de bu durumun plankton olarak adlandırılan deniz canlılarından kaynaklandığını biliniyor. Uzmanlar bu durumun korkulacak bir şey olmadığını ve yaz aylarında dönem dönem görülebileceğine dikkat çekiyor.

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Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.

Yaz aylarında denizde değişimler başlıyor

Denizlerde mevsimsel değişikliklerin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, doğada olduğu gibi yaz aylarında denizde de değişimler başladığına dikkat çekiyor.

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Plankton adı verilen bazı canlılarda da patlamaya bağlı olarak çoğalmalar yaşanabileceğini işaret eden uzmanlar, bu durum denizlerin rengini kırmızı, yeşil, kahverengi, turuncu yapabildiğini söylüyor.

Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.

Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı

Mudanya sahilinde de denizlerin kenarının kahverengine boyanması ve yaydığı koku bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etti. Çok sayıda gelen ihbarlar üzerine Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı.

Bazı vatandaşlarda bu durumun dönem dönem yaşandığını ifade ederken, kimileri ise bunun bir nevi havyar olduğunu iddia etti.

Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.