Marmara Denizi'nde 17 günde 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için başlatılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, şunları söyledi:
Toplamda 6 bin 564 metreküpe ulaştı
Marmara Denizi'mizde ara vermeden sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizin on yedinci gününde 406 metreküp müsilajı temizledik. 24 Haziran itibariyle 6 bin 564 metreküp müsilajı bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdik.
İstanbul'da 2.858 metreküp temizlendi
24 Haziran itibarıyla illerimizde;
İstanbul 2.858 m³
Kocaeli 435 m³
Bursa 143 m³
Tekirdağ 154 m³
Balıkesir 644 m³
Çanakkale 678 m³
Yalova 1.652 m³ müsilajı 392 bölgedeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'mizden temizledik.
Laboratuvarlarda günlük olarak inceleniyor
Denetimlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Dün yaptıklarımızla birlikte toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık. 1.775 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda incelemeye gönderdik. Denizimize ve deniz canlılarımıza nefes aldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.