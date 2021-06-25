Gündem Marmara Denizinde 17 günde 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi
POLİTİKA

Marmara Denizi'nde 17 günde 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında dün 406 metreküp müsilaj temizlendi. Şu ana kadar toplam 6 bin 564 metreküp müsilaj, bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderildi. 1775 atık su numunesi, çevre laboratuvarlarına incelemeye gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmara Denizinde 17 günde 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi!
Fotoğraf: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için başlatılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, şunları söyledi:

Toplamda 6 bin 564 metreküpe ulaştı

Marmara Denizi'mizde ara vermeden sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizin on yedinci gününde 406 metreküp müsilajı temizledik. 24 Haziran itibariyle 6 bin 564 metreküp müsilajı bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdik.

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İstanbul'da 2.858 metreküp temizlendi

24 Haziran itibarıyla illerimizde;

İstanbul 2.858 m³

Kocaeli 435 m³

Bursa 143 m³

Tekirdağ 154 m³

Balıkesir 644 m³

Çanakkale 678 m³

Yalova 1.652 m³ müsilajı 392 bölgedeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'mizden temizledik.

Laboratuvarlarda günlük olarak inceleniyor

Denetimlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Dün yaptıklarımızla birlikte toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık. 1.775 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda incelemeye gönderdik. Denizimize ve deniz canlılarımıza nefes aldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

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