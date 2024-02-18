Marmara Denizi'nde batan gemide arama çalışmaları 4'üncü gününde

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırıları sonrası Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den geçerek İsrail'e varacak gemileri hedef alacaklarını açıklaması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Artan gerilim nedeniyle Kanal’dan gemi geçişleri de etkilendi ve küresel bir ekonomik krize neden oldu. Kanal’dan geçen gemi sayısının azalmasının etkilerinin ardından gemi sigorta primlerinin 10 katına kadar artması da söz konusu ekonomik krizi iyice körükledi. Bu durum ise ticareti Süveyş Kanalı’na bağlı olan İsrail’de büyük bir endişeye de yol açtı.