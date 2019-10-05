Gündem Marmara denizinde köpek balığı yakalandı Kanser hastalarının talebi üzerine satışa çıktı
İSTANBUL

İnik haberleri: Köpek balığı eti kanser tedavisinde uygulanır!

Marmara denizinde köpek balığı yakalandı: Kanser hastalarının talebi üzerine satışa çıktı

Kanser hastalarının talebi üzerine Marmara denizinde yakalanan 2 metrelik köpek balığı İznik’te bir balık tezgahında görücüye çıktı. Balıkçı Ali Eken, "İlk defa bir köpek balığını tezgahımıza koyduk. Marmara denizinde yakalandı. Kanser hastalarının bu balığa talebi çok" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yakalanan köpek balığı yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında.
Yakalanan köpek balığı yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında.

Marmara denizinde ilk kez bir balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığı özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

  • İznik balık pazarının en eski esnaflarından balıkçı Ali Eken, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "İlk defa bir köpek balığını tezgahımıza koyduk. Marmara denizinde yakalandı. Satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımız hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme fırsatı buldu. Kanser hastalarının bu balığa talebi çok."

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü
GÜNDEM
Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü

Köpek balığı, daha önce köpek balığına rastlamayan çocukların ilgi odağı oldu.

Kanser hastalarının talebi üzerine yakaladılar

Köpek balığını gerçek hayatta görmeye pek alışık olmayan çocuklar, ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmayarak, denizlerin yırtıcı hayvanını yakından inceledi.

Genç balıkçı Hakan Eken, "Köpek balığını kanser hastalarının talebi üzerine getirdik. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında. Maramara denizinde yakalandı. Kesime alıp talepte bulunanlara satacağız" dedi.

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