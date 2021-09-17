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ANKARA

Marmara Denizi'nde müsilajın ardından yeni tehlike: Oksijen azlığı

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışmaları sürerken yeni tehlike uyarısı yapan Doç. Dr. Mustafa Yücel,

Marmara'da oksijen azlığı olduğunu belirterek bu durumun giderek kötüleşerek devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
​Marmara Denizinde müsilajın ardından ​yeni tehlike: Oksijen azlığı
Doç. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi'ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu söyledi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Müsilaj gözle görülebilir derecede artık değil Marmara’da ancak bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda" dedi.

"KÖTÜLEŞEREK DEVAM EDİYOR"

Yücel, "Marmara’da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor" şeklinde konuştu.

OKSİJEN AZLIĞININ OLASI SONUÇLARI

Denizlerde oksijenin azalması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getirebilir. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor.

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