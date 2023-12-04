Marmara Denizi'ndeki depremlerin hasarı ortaya çıktı: İstanbul'da iki binada inceleme

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gemlik Körfezi'nde (Bursa, Mudanya açıkları) 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Şu anda özellikle 99 depremi öncesi yapılan binalarda durulmamasını tavsiye ediyorum, dikkatli olmaları gerekiyor. Zorunluluk olmadıkça da evde kalmasınlar" çağrısında bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise deprem sonrası herhangi bir yıkım ve yaralanma olmadığını söyledi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ilerleyen saatlerde hissedilebilir seviyede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlardan panik yapmamalarını istedi.