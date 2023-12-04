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Marmara Denizi'ndeki depremlerin hasarı ortaya çıktı: İstanbul'da iki binada inceleme

Marmara Bölgesi sabah saat 10.42'de 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Merkez üssü Bursa'nın Gemlik Körfezi olan deprem İstanbul ve Bursa'da bazı binalarda hasara neden oldu. İstanbul'daki iki binada yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

17:16 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:16 - 4/12/2023 Pazartesi
AA
Marmara Denizi'ndeki depremlerin ardından İstanbul'da ve Bursa'da bazı binalarda inceleme başlatıldı.
Marmara Denizi'ndeki depremlerin ardından İstanbul'da ve Bursa'da bazı binalarda inceleme başlatıldı.

Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem ile en büyüğü 4,5 olmak üzere oluşan 13 artçı sarsıntının sonrasında Esenler ile Küçükçekmece'de iki binada çatlak oluştuğuna dair Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbar geldi.


İhbar üzerine Esenler Tuna Mahallesi 678. Sokak'taki binaya giden Esenler Belediyesi İmar Müdürlüğü söz konusu yapıda incelemelerde bulundu.


Ekipler, binanın taşıyıcı sistemleri, kiriş ve kolonlarında herhangi bir sorun olmadığını tespit etti.


Küçükçekmece İnönü Mahallesi Çağdaş Sokak'taki ikinci binada da ilçe belediyesinden gelen ekiplerce inceleme yapıldı.


Binanın taşıyıcı kiriş ve kolonlarında bir sorun olmadığı, depremler nedeniyle binada yer alan bir dairenin sadece alçıpanlarının düştüğü belirlendi.

Bakan Yerlikaya: Ekipler adreslere sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde, AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve diğer görevlilerle yapılan saha taramalarıyla 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.


Yerlikaya, İstanbul'da Esenler ve Küçükçekmece'de birer binada, Bursa Mudanya'da da bir binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinden ekiplerin ilgili adreslere sevk edildiğini ifade etti.



Marmara'da üç dakika arayla iki deprem: İstanbul dahil çevre illerde hissedildi
Marmara'da üç dakika arayla iki deprem: İstanbul dahil çevre illerde hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gemlik Körfezi'nde (Bursa, Mudanya açıkları) 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Şu anda özellikle 99 depremi öncesi yapılan binalarda durulmamasını tavsiye ediyorum, dikkatli olmaları gerekiyor. Zorunluluk olmadıkça da evde kalmasınlar" çağrısında bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise deprem sonrası herhangi bir yıkım ve yaralanma olmadığını söyledi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ilerleyen saatlerde hissedilebilir seviyede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlardan panik yapmamalarını istedi.

#Deprem
#Esenler
#Küçükçekme
#Marmara Denizi
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