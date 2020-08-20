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Gündem Marmara Denizinin ortasında mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı
İSTANBUL

Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı

İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarılan kişinin denize açıldığı tekneyi çaldığı öğrenildi. Haberlerde mucize kurtuluşu izleyen teknenin sahibi Hamza Coşkun, polise giderek şikayetçi oldu. Yakalanan Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Marmara'nın ortasında 3 gece 4 gün boyunca mahsur kalan kişi kurtarılmıştı.
Marmara'nın ortasında 3 gece 4 gün boyunca mahsur kalan kişi kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz 14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan Algam denizde yardım isteyen birini fark etti. Tekneye yaklaşan kaptan Algam ve ekibi telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren Hasan B.'yi gemiye alarak, kurtardı.

Marmara'nın ortasında böyle bulundu: 3 gündür yardım beklediğini söyledi
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Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti.
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Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.
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Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi.
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Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi.
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Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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Marmara'nın ortasında böyle bulundu; 3 gündür yardım beklediğini söyledi
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Marmara'nın ortasında böyle bulundu; 3 gündür yardım beklediğini söyledi
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Marmara'nın ortasında böyle bulundu; 3 gündür yardım beklediğini söyledi
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Marmara'nın ortasında böyle bulundu; 3 gündür yardım beklediğini söyledi
Marmara'nın ortasında böyle bulundu: 3 gündür yardım beklediğini söyledi
Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.


  • Haberlere konu olan mucize kurtuluşu izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza Coşkun polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, şüpheliyi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı.

DHA
Hasan B. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Marmara'da günlerce mahsur kalan balıkçıyı kurtaran kaptan: Çiğ balık yiyerek hayatta kalmış
GÜNDEM
Marmara'da günlerce mahsur kalan balıkçıyı kurtaran kaptan: Çiğ balık yiyerek hayatta kalmış

Şüpheli ifadesinde tekneyi arkadaşının çaldığını ve mahsur kalınca arkadaşının yüzerek kaçtığını belirtti.

Almanya'da cinayet suçundan hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üç gündür Marmara Denizi'nde mahsur kalan kişi feribot kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı
OYNAT 01:00
Üç gündür Marmara Denizi'nde mahsur kalan kişi feribot kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı
Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesiyle mahsur kalan kişi, İDO feribotu kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı. Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi.


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