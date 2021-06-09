Marmara koruma alanı ilan edilecek: 15 bölgede birden temizlik başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini başlattı. “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı”nın uygulanmasına ilişkin genelge doğrultusunda Marmara’ya kıyısı olan kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek en büyük deniz temizliği seferberliği, Bakan Kurum’un da katıldığı törenle başladı. “Marmara hepimizin” sloganıyla Caddebostan sahilinde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde, yaklaşık 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı tek yürek olmak için burada olduklarını söyledi.

YENİ PLAN 3 AY İÇİNDE

Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi’nde gerçekleştirilecek temizliği “Milli bir mesele” olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Marmara Denizi’mizi en hızlı şekilde temizleyecek, en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren süreci titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 izleme noktası belirledik ve bu izleme noktalarında hem karada hem denizde tüm atık su ve katı atık tesislerinde, kirlilik alanlarında toplamda 430 denetim yaptık. ODTÜ Bilim Gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. Sayısı gerçekten belki de son yıllarda ender gördüğümüz 700’ü aşan bilim insanımız, kurum temsilcilerimiz, belediyelerimizin temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarımız, yine bu konuya ilişkin görüşleri, fikirleri olan, her türlü vatandaşımızın içinde olduğu çok geniş katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bu hafta da Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu oluşturacağız. Bu süreci ortak kılla yöneteceğiz. Yine, stratejik planımızı 3 ay içerisinde hazırlayacağız”

Bakan Murat Kurum müsilaj temizliğini karadan ve denizden takip etti.

İNTERNETTEN ANLIK TAKİP

Kurum, “2021 yılı sonuna kadar da Marmara Denizi’nin tamamını ‘Koruma Alanı’ ilan edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına inşallah sunacağız. Tüm bilimsel çalışmalarla birlikte artık Marmara Denizi’nde o koruma eylem planı, koruma alanı çerçevesinde adımlar atılacak. Hem tarım hem sanayiden kaynaklı kirliliği de o anlamda durduracağız.” dedi. Bugün 15 bölgede hem karadan hem denizden bin personel ile temizlik çalışmasına eş zamanlı başlandığını anlatan Bakan Kurum, 25 deniz yüzeyi temizleme teknesi, kirliliğin dağılmasını önlemek için bariyer serme teknesinin faaliyette olduğunu kaydetti. Bu teknelerle müsilajın alandan toplandığını ve 18 de destek botu kullanıldığını belirten Kurum, toplanan tüm atıkların sızdırmasız kamyonlarla belediyelerin bertaraf tesislerine gönderileceğini bildirdi. Yapılan çalışmaların www.marmarahepimizin.com adlı adresine yükleneceğini açıklayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul’un fethinin şahidi olmuş, Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nı beslemiş, Mavi Vatan’ın kolyesi Marmara Denizi’mizi kurtaracağız.”