Gündem Marmara yağışa teslim Birçok ilde sağanak bekleniyor
İSTANBUL

Marmara yağışa teslim: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Marmara yağışa teslim: Birçok ilde sağanak bekleniyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

25 TEMMUZ PAZAR TÜRKİYE GENELİ BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojiden 21 il için yağış uyarısı: Öğle ve akşama dikkat!
GÜNDEM
Meteorolojiden 21 il için yağış uyarısı: Öğle ve akşama dikkat!

Kars’ta kartpostallık görüntü: Günbatımı görenleri hayran bıraktı
FOTOĞRAF 9
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Kars’ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı’nda kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Allahuekber Dağları’nda bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardığı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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Kars’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, “Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt baraj gölündeyim. Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars’tan buraya geliyorum” dedi.
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Allahuekber Dağları’nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi görenleri hayran bırakıyor. Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.
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Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı
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Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı
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Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı
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Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı
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Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı
Kars’ta kartpostallık görüntü: Günbatımı görenleri hayran bıraktı
Kars'ta günbatımında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.


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