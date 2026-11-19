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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayınladı. Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL’DA 85 KM HIZ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Marmara Bölgesi genelinde etkili olan alçak basınç sisteminin lodosu kuvvetlendireceğini bildirdi. Bugün saatte 40-75 kilometre hızla esmesi beklenen lodosun, yarın saat 03.00’ten itibaren kısa süreli hamlelerle 60-85 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. AKOM, kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GEMİLER DEMİRLEDİ

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos, Tekirdağ’da deniz ulaşımını da aksattı. Zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Öte yandan İstanbul’dan Ukrayna’ya seyreden 91 metre boyundaki “Menessa” isimli kuru yük gemisinin Heybeliada açıklarında makine arızası meydana geldi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-12 römorkörüyle yedeklenen gemi, Tuzla Demir Sahası’na emniyetle çekilerek demirletildi.

DOĞUDA KAR YAĞIŞI

Ardahan ve Ağrı’da ise kar yağışı etkili oldu. Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırırken yollar, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı. Ağrı’da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü.

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