Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor: Bakanlıktan CHP'li belediyeye 3.3 milyon lira ceza

Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara’yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık, hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı’na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarını, yapmaları gereken iş ve işlemleri bir an önce yapmalarını hatırlatıyor, Marmara'mızı kurtarmaya davet ediyorum.