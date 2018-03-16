Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak - İstanbul'da hava durumu Marmara'da sıcaklık artacak Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da da sıcak bir hafta sonu ve yağmur var.

Haber Merkezi 16 Mart 2018, 09:37 Son Güncelleme: 16 Mart 2018, 09:56 AA