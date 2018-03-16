Marmara'da sıcaklık artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, doğusunun ise zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bazı illerde hava durumu şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12
- İstanbul: Az bulutlu ve açık 15
- İzmir: Az bulutlu ve açık 20
- Bursa: Az bulutlu ve açık 19
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 21
- Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 20
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
- Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
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