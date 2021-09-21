Gündem Marmarada sıcaklıklarda ani düşüş 8 dereceye kadar azalacak
İSTANBUL

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş: 8 dereceye kadar azalacak

Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre; Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 4 ila 8 derece arasında azalacak. Bölgenin doğusunda ise sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Marmarada sıcaklıklarda ani düşüş: 8 dereceye kadar azalacak
(Arşiv)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda sağanak etkili olacak

Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

  • Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden 11 ile kritik uyarı: Sel baskınlarına karşı dikkatli olun!
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Meteorolojiden 11 ile kritik uyarı: Sel baskınlarına karşı dikkatli olun!

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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