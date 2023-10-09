Marmara'da ulaşıma fırtına engeli: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın doğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın ve Mardin'in doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.