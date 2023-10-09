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Marmara'da ulaşıma fırtına engeli: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.

13:40 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını engelliyor.


Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


BUDO'nun 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.





#Bursa
#Mudanya
#İstanbul
#Bursa Deniz Otobüsleri
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