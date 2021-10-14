Marmara'nın batısı için sağanak uyarısı

Bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk yaşanabilir.

TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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🔊Meteorolojik Uyarı

Marmara'nın Batısındaki Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @TC_Balikesir @balikesirbld @CanakkaleGovTr @ckalebelediye @edirne_valiligi @EdirneBel @tekirdaggovtr @Tdagbld pic.twitter.com/MwIrqn6DN9 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 14, 2021