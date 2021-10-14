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Marmara'nın batısı için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaranın batısı için sağanak uyarısı
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Bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk yaşanabilir.

TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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