Marmara’nın suyu mercek altında: 20 noktadan numune alındı

\"Kardeşimin çocuğu yatıyor hastanede. Kimisi burada hasta. Bizim talebimiz bize neden bulaştığını söylesinler. Suyla banyo yapabilecek miyiz? Bulaşık yıkayabilecek miyiz? Birisi bir şey söylesin. Kapatsınlar suları da istemiyoruz. Neden bulaştığını bize söylesinler. Kimse bir şey söylemiyor. Bugün biz telefon edince ekipler geldi. Burası biraz hareketlendi. 10 gündür kimse yoktu burada. Yeni vakalar da var. 2 gün önce yeni bir çocuk hastalandı. Başka bir arkadaşımın çocuğu yoğun bakımda yatıyor. Adam buradaki sudan da kullanmıyor. Şebeke suyu da bağlı değil evine. Kendi kuyu suyu var. Şimdi bu çocuk niye hasta oldu? Başka bir arkadaşın çocuğunu entübe ettiler.\"