Marmara’nın suyu mercek altında: 20 noktadan numune alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi” çerçevesinde Tekirdağ sınırları içerisinde bulunan 20 noktadan (akarsular, deniz ve arıtma tesisleri) su numuneleri alındı.
Alınan numuneler ile özel çevre koruma bölgesindeki su kalitesi ve atık su arıtma tesisi verimliliği kontrol edilecek.
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Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda birçok kişi, kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vaka sayılarının artmasıyla valilikten yapılan son açıklamaya göre 141 kişi hastanelere başvurdu.
Hastaneye kaldırılan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Valilik tarafından 14 gündür vaka sayıları açıklanmazken, köyde aynı belirtileri gösteren ve yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden kişilerin olması, mahallede tedirginliğe yol açtı.
Köyde zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen ve durumu kötüye gittiği için Ankara ve Bursa’da tedaviye alınan 15 ve 17 yaşlarındaki 2 genç ise entübe edildi.
Köyde ekipler tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen Cansu A.'da da bugün kanlı ishal belirtileri görüldü. Hastaneye gideceğini belirten Cansu A., \"Benim kardeşim de hasta. Kanlı ishal bende de var. Kardeşimde de vardı. Onda daha çok var. 3 haftadır hastanede. Bende de dün başladı. Su hiç kullanmadım. Sadece hazır su kullandım içmek için. Yalnızca duş almak, diş fırçalamak için falan su kullandım. O da mideye gitmedikçe sıkıntı olmaz demişlerdi. Nasıl hasta olduğumu bilmiyorum\" diye konuştu.
'NEDEN BULAŞTIĞINI BİZE SÖYLESİNLER'
Köyde yaşayan İsmail Arslan da yeni hastaların olması nedeniyle tedirginlik duyduklarını ve kendilerine bir açıklama yapılmadığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:
\"Kardeşimin çocuğu yatıyor hastanede. Kimisi burada hasta. Bizim talebimiz bize neden bulaştığını söylesinler. Suyla banyo yapabilecek miyiz? Bulaşık yıkayabilecek miyiz? Birisi bir şey söylesin. Kapatsınlar suları da istemiyoruz. Neden bulaştığını bize söylesinler. Kimse bir şey söylemiyor. Bugün biz telefon edince ekipler geldi. Burası biraz hareketlendi. 10 gündür kimse yoktu burada. Yeni vakalar da var. 2 gün önce yeni bir çocuk hastalandı. Başka bir arkadaşımın çocuğu yoğun bakımda yatıyor. Adam buradaki sudan da kullanmıyor. Şebeke suyu da bağlı değil evine. Kendi kuyu suyu var. Şimdi bu çocuk niye hasta oldu? Başka bir arkadaşın çocuğunu entübe ettiler.\"
Çeşmeden akan suyu içmediğini belirten Fatma Öztürk ise \"Endişe ve korku yaşıyoruz. Suyu kullanmıyoruz. Suyu içmek için hazır kullanıyoruz. Çeşmeden akan suyu da temizlik için falan kullanıyoruz. Son 2 gündür şebeke suyu verilmeye başladı. Ama yine de onu içmiyoruz. Hala tedirginiz\" dedi.
Eşi hastanede tedavi gören Nurettin Özdoğan da sudan içmediklerini aktararak, \"Hasta olmadan önce de içmiyorduk. Dışarıdan alıyorduk. Sadece abdest alırken falan kullandık. Su akıyor ama hala tedirginiz. Ben kullanmıyorum suyu. Sadece hazır suyu kullanıyoruz\" ifadelerini kullandı.
EKİPLER YENİDEN KÖYDE
Öte yandan köyün kullandığı su deposu tamamen temizlenerek, ekipler tarafından dezenfekte edilip, borular da yenilendi. İçmek için hazır su kullanılmasına rağmen hala kanlı ishal, mide bulantısı gibi şikayetleri olan kişilere rastlanması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hemen köye gitti. Aralarında İl Sağlık Müdür Yardımcısı ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 25 kişi incelemelerde bulundu. Ekipler sulardan numune alırken köy halkına da hijyen uyarılarının yazılı olduğu broşürler dağıttı.
Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köyde yeni vakalar çıktı: Sudan yeniden numune alındı
Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlarla aynı belirtileri gösteren kişi sayısının artması endişeye neden oldu. Zehirlenme şüphesiyle daha önce 2 genç entübe edilirken, Cansu A.(17) da kanlı ishal görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köydeki içme sularından yeniden numune aldı.
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Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında, Adır, Çarpanak, Akdamar ve Kuzu adalarını yaşam alanı olarak belirleyen martıların bir kısmı telef oldu.
Söz konusu bölgelerde araştırma yapan ve kuşlardan numuneler alarak laboratuvara gönderen Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Van Gölü kıyılarındaki incelemelerini sürdürüyor.
Martıların, 15 Nisan-15 Temmuz dönemlerindeki inci kefali göçünün sona ermesi nedeniyle ortaya çıkan besin azlığı ve aşırı sıcakların etkisiyle öldükleri değerlendiriliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk,Van Gölü havzasının kuş türü bakımından zengin olduğunu söyledi.
Türkiye'deki 475 kuş türünden 232'sinin havzada yaşadığını belirten Şentürk, \"Bu türlerinden biri Van Martısı. Van Gölü etrafından bulunan sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor. Üremek için insan yaşamının az olduğu sessiz yerleri tercih ediyor. Adır, Çarpanak adaları en önemli üreme alanlarıdır.\" dedi.
\"Virüse bağlı olmayacağını düşünüyoruz\"
Her yıl yaz aylarında toplu martı ölümleriyle karşılaşıldığını hatırlatan Şentürk, şunları kaydetti: \"Martılar, inci kefalinin göç ettiği dönemde balıkla besleniyor ve yoğun bir şekilde protein alıyor. Balık göçünün bitimiyle besin açısından ciddi anlamda sıkıntı yaşayan martılar strese giriyorlar. Son yıllarda kuraklık, aşırı sıcaklar ve çevresel faktörlerin de etkisiyle sağlıklı olmayan, zayıf düşen martılarda toplu ölümler görülüyor.
Her yıl bu mevsimlerde karşılaştığımız bir olay. Yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sahada. Bundan önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda martı ölümlerinde mikrobik ve virüse bağlı bir ölümle karşılaşmadık. Arkadaşlarımız numuneleri aldı, laboratuvara gönderdik. Gelecek sonuçlarda, ölümlerin virüse bağlı olmayacağını düşünüyoruz. Panik gerektirecek bir durum yok.\"
\"Yeterli besin bulamayan yavrular ölebiliyor\"
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş ise Van Gölü havzasında martı popülasyonunun yüksek olduğunu aktardı.
Yaz aylarında özellikle yavru martıların öldüğünü belirten Durmuş, \"Havzada yaptığımız çalışmalarda 50 bine yakın bir popülasyon yoğunluğunu tespit ettik. Adalarda üremelerini gerçekleştiriyorlar. İkinci üreme döneminde yeteri besin bulamayan yavrular ölebiliyor. İnsanlar ve hayvan açısından tehlike yaratacak bir salgın değil. Doğal bir faktör. Aşırı sıcaklıktan da etkileniyor. Önceki yıllarda kitlesel ölümlerde insanları etkileyecek bir durum göremedik, bu sene de böyle bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yoğun popülasyonlar içerisindeki bu ölümler ekolojik olarak normal karşılanmalı.\" diye konuştu.
Besin azlığı ve aşırı sıcaklar nedeniyle Van Gölü havzasında martı ölümleri arttı
Bir bir ölüyorlar: Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor
Van'da göldeki adalar ile kıyılarda, balık göçünün bitmesiyle ortaya çıkan besin azlığı ve aşırı sıcaklar nedeniyle martı ölümlerinde artış yaşandığı belirlendi.