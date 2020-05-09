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Gündem Marmaraydan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağa ulaştı
TEKİRDAĞ

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı

Plastik ham madde taşıyan yük treni, Marmaray'dan geçişini tamamlamasının ardından Çorlu Tren İstasyonu'na ulaştı.

Haber Merkezi AA
İstasyonda indirilen yükler, buradan kara yoluyla Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na götürülecek.
İstasyonda indirilen yükler, buradan kara yoluyla Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na götürülecek.

Adana'dan yola çıkan 1300 ton ağırlığında, 16 vagondan oluşan, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıyan tren, Anadolu'dan alınan yükü Asya ve Avrupa arasında kesintisiz taşıdı.

İstasyonda indirilen yükler, buradan kara yoluyla Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na götürülecek.

Medlog Lojistik Demiryolu Operasyon Müdürü Çağlar Ali Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treninin Çorlu'ya ulaştığını, bu sayede Anadolu- Avrupa geçişinin sağlandığını söyledi.

Törene TCDD 1. Bölge Müdür Vekili Levent Muammer Meriçli, TCDD yönetici ve çalışanları ile Asyaport çalışanları da katıldı.

"2020 sonrası hedefimiz ülke çapında 250 bin konteyner taşımak"

Öte yandan, Medlog Lojistik'ten yapılan açıklamada, dünyada 70'ten fazla ülkede 5 bin çekici, 10 bin treyler, 68 lokomotif ve 4 bin vagonla hizmet veren firmanın, Türkiye'de 12 ofis, bin 48 çalışan, 600 çekici ve 255 vagon ile intermodal taşıma yapan en büyük firmaların başında geldiği belirtildi.

İthalat-ihracat ürünlerinin TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle yurdun dört birnoktasından limanlara demiryolu ile taşınarak hem çevrenin korunduğu hem de ekonomik avantajlar sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Medlog Lojistik; Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden ikisi olan Ömerli ve Tekirdağ yükleme boşaltma istasyonlarını kurmuştur. 25 bini boğaz geçişli olmak üzere 2020 sonrası hedefimiz ülke çapında 250 bin konteyner (5 milyon ton) taşıma yapmaktır. 2019 yılında fiilen gerçekleştirdiğimiz taşıma 2 milyon ton ağırlığında konteynerdir. Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinin başında gelen Marmaray demiryolu tünellerinden yük trenlerini geçirerek Anadolu-Avrupa demiryolubağlantısını gerçekleştirerek ülkemizin ekonomisine ve Devlet Demiryolları İşletmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı
FOTOĞRAF 9
Title
Adana'dan yola çıkan 1300 ton ağırlığında, 16 vagondan oluşan, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıyan tren, Anadolu'dan alınan yükü Asya ve Avrupa arasında kesintisiz taşıdı.
Title
İstasyonda indirilen yükler, buradan kara yoluyla Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na götürülecek.
Title
Medlog Lojistik Demiryolu Operasyon Müdürü Çağlar Ali Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treninin Çorlu'ya ulaştığını, bu sayede Anadolu- Avrupa geçişinin sağlandığını söyledi.
Title
Törene TCDD 1. Bölge Müdür Vekili Levent Muammer Meriçli, TCDD yönetici ve çalışanları ile Asyaport çalışanları da katıldı.
Title
Öte yandan, Medlog Lojistik'ten yapılan açıklamada, dünyada 70'ten fazla ülkede 5 bin çekici, 10 bin treyler, 68 lokomotif ve 4 bin vagonla hizmet veren firmanın, Türkiye'de 12 ofis, bin 48 çalışan, 600 çekici ve 255 vagon ile intermodal taşıma yapan en büyük firmaların başında geldiği belirtildi.
Title
İthalat-ihracat ürünlerinin TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle yurdun dört birnoktasından limanlara demiryolu ile taşınarak hem çevrenin korunduğu hem de ekonomik avantajlar sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Title
Medlog Lojistik; Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden ikisi olan Ömerli ve Tekirdağ yükleme boşaltma istasyonlarını kurmuştur. 25 bini boğaz geçişli olmak üzere 2020 sonrası hedefimiz ülke çapında 250 bin konteyner (5 milyon ton) taşıma yapmaktır. 2019 yılında fiilen gerçekleştirdiğimiz taşıma 2 milyon ton ağırlığında konteynerdir. Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinin başında gelen Marmaray demiryolu tünellerinden yük trenlerini geçirerek Anadolu-Avrupa demiryolubağlantısını gerçekleştirerek ülkemizin ekonomisine ve Devlet Demiryolları İşletmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Title
Title
Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı
Plastik ham madde taşıyan yük treni, Marmaray'dan geçişini tamamlamasının ardından Çorlu Tren İstasyonu'na ulaştı.
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