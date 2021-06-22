Gündem Marmarayı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi
İSTANBUL

Marmara'yı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi

Marmara Denizi'nde toplam 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Marmarayı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi
Marmara Denizi'nde toplam 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı.

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilajı temizlemek için gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği son bilgilere göre bin 500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı.

  • Ayrıca Bakan Kurum müsilajla mücadelede Marmara Deniz'i ve çevresini kirlettikleri tespit edilen 16 işletmenin kapatıldığını açıkladı. Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" dedi.

Oksijen yöntemi müsilaja çözüm olacak mı? İlk cihazlar İzmit Körfezi'ne bırakıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.
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Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.
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Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.
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Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.
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Oksijen yöntemi müsilaja çözüm olacak mı? İlk cihazlar İzmit Körfezi'ne bırakıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile mücadelede yeni bir yöntem kullanılacağını açıklamış, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Deniz salyasıyla mücadele seferberliğinde çalışmalar hız kazandı, İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTTIRACAK CİHAZLAR DENİZE BIRAKILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı. Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor
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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor
  • Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.

Müsilaja karşı denize oksijen
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