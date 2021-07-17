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MUĞLA

Marmaris Belediyesi’nde izinler kaldırıldı: Bayram tatilinde nüfus patlaması yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler gözde merkezlere akın etti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde nüfus 5 katına çıkan Marmaris'te, belediye tüm izinleri kaldırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli 7/24 görev başında olacak.

Haber Merkezi İHA
Marmaris Belediyesi’nde izinler kaldırıldı: Bayram tatilinde nüfus patlaması yaşanıyor
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Marmaris Belediyesi’nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle temizlik, fen işleri, zabıta destek, park bahçeler gibi icraatçı birimlerdeki izinler kaldırıldı. Bayram tatili nedeniyle nüfusu 5 katına çıkan ilçede belediye özellikle temizlik konusunda özel önlemler aldı. 44 aracı bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlüklerinden 4 kamyon daha tahsis edildi. Ayrıca 16 personel takviyesi yapıldı. Buna göre temizlik birimi 240 personel ile bayram tatili boyunca ilçenin temizliği için çaba gösterecek.
Zabıta Müdürlüğü’nde de izinler kaldırıldı. 30 personeli Kaymakamlık Vefa Grubu’nda görevli olan müdürlük 70 personelle 7/24 hizmet verecek. Zabıta müdürlüğü ekipleri günlük rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirecek.

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Özellikle uygun olmayan yerlerde kurban kesimini denetleyecek olan zabıta ekipleri plajlarda ve eğlence noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara da müdahalede bulunacak. Bunun yanı sıra diğer icracı birimler de görevlerinin başında olacak.

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"Tüm hazırlıklar tamam"

Kendisi ve tüm başkan yardımcılarının da Marmaris’te olacağını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tüm hazırlığımızı yaptık. 9 günü sorunsuz atlatmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Yerlere çöp atmayarak, sahillerimizi, seyir tepelerimizi temiz tutarak bayramın çevre için de bayram gibi geçmesini sağlayabilirler. Ayrıca araçlarını çöp araçlarının geçmesini veya konteynere ulaşmasını engelleyecek şekilde park etmemelerini; araçlarının çekilmemesi ve cezai işleme maruz kalmamaları için tedbir almalarını rica ediyoruz” dedi.

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