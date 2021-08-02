Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Marmaris’te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor.

Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.

İHA

Hisarönü Mahallesi’nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı.

İHA

Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.

İHA

Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

FOTOĞRAF 18 Marmaris'te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu. Hisarönü Mahallesi'nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor. Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi'nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.

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FOTOĞRAF 10 Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınamayan yangın Çardak Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi'ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.



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