Gündem Marmaris Hisarönünde alevler evlere ulaştı
MUĞLA

Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi’nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Marmaris Hisarönünde alevler evlere ulaştı - Muğla son dakika haberler
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Marmaris’te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor.

Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.

İHA

Hisarönü Mahallesi’nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı.

İHA

Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.

İHA

Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
FOTOĞRAF 18
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Marmaris'te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor.
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Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.
Title
Hisarönü Mahallesi'nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı.
Title
Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.
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Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
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Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi'nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.


Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
FOTOĞRAF 10
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Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.
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Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi.
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Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.
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Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi.
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Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.
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Kontrol altına alınamayan yangın Çardak Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor.
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Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi'ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.

Mahallelerini yanmaktan böyle kurtardılar
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi’nde etkili oluyor.
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Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.
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Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.
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Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi.
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Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.
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Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi.
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Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu.
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Beydiğin Mahallesi sakinleri kadın erkek demeden alevlere karşı mücadele ettiler
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Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Vatandaşlar işe testereler ile etraftaki büyük ağaçları keserek alevlerin sıçramasını engellemeye çalıştı.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirdi.
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Alevlerin arasına giren vatandaşlar tehlikeye rağmen ellerindeki dal parçaları ile ateşi söndürmeye çalıştı.
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Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı
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Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti.
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Yamaçtan yamaca sıçrayan alevleri söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.
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Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi.
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. Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor.
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Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.
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Mahallelerini yanmaktan böyle kurtardılar
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.
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Marmaris yangınında beşinci gün

Marmaris yangınında beşinci gün

​Alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar böyle tahliye edildi.
Vaka artış hızında azalma

Vaka artış hızında azalma

​Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.
‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler

​Bakan Bilgin, orman yangınından etkilenen bölgeler için alınan kararı duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'iç barış ve huzur' çağrısı.

​Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı.

​Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı.

"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

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