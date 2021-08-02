Marmaris’te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor.
Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.
Hisarönü Mahallesi’nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı.
Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.
Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
FOTOĞRAF 18
Marmaris'te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor.
Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.
Hisarönü Mahallesi'nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı.
Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.
Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi'nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.
FOTOĞRAF 10
Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.
Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi.
Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.
Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Kontrol altına alınamayan yangın Çardak Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor.
Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi'ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi’nde etkili oluyor.
Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.
Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.
Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi.
Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.
Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi.
Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu.
Beydiğin Mahallesi sakinleri kadın erkek demeden alevlere karşı mücadele ettiler
Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Vatandaşlar işe testereler ile etraftaki büyük ağaçları keserek alevlerin sıçramasını engellemeye çalıştı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirdi.
Alevlerin arasına giren vatandaşlar tehlikeye rağmen ellerindeki dal parçaları ile ateşi söndürmeye çalıştı.
Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı
Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti.
Yamaçtan yamaca sıçrayan alevleri söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi.
. Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor.
Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.
Mahallelerini yanmaktan böyle kurtardılar
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.