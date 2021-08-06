Marmaris'te canlı yayın yapan Halk TV'ye saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Halk TV'de Marmaris'teki yangının sona erdiği perşembe akşamı İçmeler mevkiinden canlı yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında, konuk olarak yer alan gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, avukat Salim Şen ve bir CHP Muğla milletvekiline saldırıda bulunuldu.

Gazeteci Murat Ağırel saldırı anının görüntülerini sosyal medya üzerinde paylaşırken, "Halk tv yayınını bastılar. Yayın ekibine saldırıyorlar" mesajını iletti.

Canlı yayını kestiler

Ağırel, kimliği belirsiz zanlıların "Yanlış şeyler konuşursanız engelleriz." dediklerini iddia etti. Müdahalenin ardından canlı yayın belli bir süre kesilmek zorunda kaldı.

HALK TV'nin Marmaris - İçmeler'de yaptığı canlı yayın, bir grup çete tarafından basıldı. Yayını engellemeye çalışan güruh, provokasyon yaratarak halkın bilgi edinme hakkını engellemek istedi. Bu saldırıyı organize edenleri ve engellemeyenleri kınıyorum. Boyun eğmeyeceğiz! pic.twitter.com/G2XnOkZMs7 REKLAM August 5, 2021

Olayda yaralanan olmazken, saldırganlarla canlı yayın ekibi arasında arbede yaşandı. Halk TV ekibinin şikayeti üzerine 5 kişi gözaltına alındı.





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FOTOĞRAF 6 Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü öğretim görevlisi Işık Tuncel'in dün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Artvin'in Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakılması ve piknikçilerin çoğunun çöplerini geride bırakıp gitmesi yer alıyor. Aynı ortamda, gelin ve damadın da düğün için fotoğraf çekimi sırasında meşale yaktığı görülüyor. Gözlemlerini de anlatan öğretim görevlisi Işık Tuncel, Karagöl Milli Parkı'nda mangal alanları dışındaki yerlerde de mangal yakan ve çöplerini etrafa, göle saçanlar olduğunu belirterek, “Doğal milli park statüsündeki göl ekosistemi dünyada çeşitlilik açısından oldukça zengin bir doğaya sahip diye konuştu. 'BİR ANLIK KEYİF, GELECEĞİMİZİ YOK EDEBİLİR' <br><br> Yıllık izninde Artvin'in güzelliklerini gezmek için bölgeye gittiğini anlatan öğretim görevlisi Tuncel, Karşılaştığım manzara karşısında şoke oldum. Burada bir anlık keyif, geleceğimizi yok edebilir. Ülkenin her tarafı cayır cayır yanarken, bilinçsiz vatandaşlarımızın ormanda mangal yakma duyarsızlığına tanık olmak, beni gerçekten çok üzdü... Memleketin ciğerleri yanarken, mutluluğumuzu bu küçük mangalda aramak nedir? Buna aklım ermiyor. Arka taraftaki duman ise gelin ve damat fotoğraf çekiminde yakılan meşalelere ait. Fotoğraflarımda gördüğünüz gibi yüksek ağaçlarla kaplı ormanın ortasında meşale yakmadan da mutlu olabilmeyi öğrenmeliyiz dedi. Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı Yangınlar devam ederken isyan ettiren görüntü: Karagöl Milli Parkı'nda mangal yapıp meşale yaktılar Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Işık Tuncel, orman yangınlarıyla mücadele edilen bugünlerde, Artvin'in Borçka ilçesindeki yoğun ormanlık alana sahip Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakan piknikçileri ve düğün fotoğraf çekimi için meşale yakanları görüntüledi.

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FOTOĞRAF 5 Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti. Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi. Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.

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