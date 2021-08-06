Marmaris'te canlı yayın yapan Halk TV'ye saldırı: 5 kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilesinde günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İçmeler beldesinde Halk TV'nin yaptığı canlı yayına 5 kişi müdahale etti. İki grup arasında arbede yaşanırken, şikayet sonrası söz konusu kişiler gözaltına alındı.
Halk TV'de Marmaris'teki yangının sona erdiği perşembe akşamı İçmeler mevkiinden canlı yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında, konuk olarak yer alan gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, avukat Salim Şen ve bir CHP Muğla milletvekiline saldırıda bulunuldu.
Gazeteci Murat Ağırel saldırı anının görüntülerini sosyal medya üzerinde paylaşırken, "Halk tv yayınını bastılar. Yayın ekibine saldırıyorlar" mesajını iletti.
Canlı yayını kestiler
Ağırel, kimliği belirsiz zanlıların "Yanlış şeyler konuşursanız engelleriz." dediklerini iddia etti. Müdahalenin ardından canlı yayın belli bir süre kesilmek zorunda kaldı.
HALK TV'nin Marmaris - İçmeler'de yaptığı canlı yayın, bir grup çete tarafından basıldı. Yayını engellemeye çalışan güruh, provokasyon yaratarak halkın bilgi edinme hakkını engellemek istedi. Bu saldırıyı organize edenleri ve engellemeyenleri kınıyorum. Boyun eğmeyeceğiz! pic.twitter.com/G2XnOkZMs7