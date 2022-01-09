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MUĞLA

Marmaris'te dolu esareti: Kaldırımların bordür taşları yerinden söküldü

Muğla’nın Marmaris ilçesine az rastlanır bir dolu yağışı gerçekleşti. Yarım saatte yer yer 10 santim ile 15 santim kadar biriken dolu hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar dolu nedeniyle mahsur kaldı, bazı bölgelerde ise yollardaki bordur taşları yerinden söküldü.

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Haber Merkezi İHA
Marmariste dolu esareti: Kaldırımların bordür taşları yerinden söküldü
Yarım saatte yer yer 10 santim ile 15 santim kadar biriken dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kaldırım taşları yerlerinden söküldü.

Muğla’nın Marmaris ilçesine az rastlanır bir dolu yağışı gerçekleşti. Yarım saatte yer yer 10 santim ile 15 santim kadar biriken dolu hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar dolu nedeniyle mahsur kaldı, bazı bölgelerde ise yollardaki bordur taşları yerinden söküldü.

İHA

Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı nedeniyle kısa sürede tüm ilçe beyaza büründü. Birçok vatandaş beyaza bürünen ilçeye kar yağdığını zannederken, kar oynama niyetiyle sokağa inenler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA

İlçede kara hasret yaşayan vatandaşlar, kar yerine dolu ile oynayıp beyaz örtünün keyfini çıkarırken başta sürücüler olmak üzere bazı vatandaşlar ise dolu esareti yaşadı.

İHA

Bir anda bulvar, cadde ve sokakları kaplayan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İHA

Bazı bölgelerde taşlar yerinden söküldü. Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

İHA

Nadir görülen bu yoğunluktaki dolunun ilçede oluşturduğu manzaralar objektiflere bu şekilde yansıdı.

Kar yağışına hasret Marmarisliler yağan doluda doyasıya eğlendi
FOTOĞRAF 11
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı aralıksız olarak yarım saat sürdü.
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aat 23:30’da başlayıp 24:00’e kadar devam eden dolu yağışı sonrası cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar sokağa döküldü.
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ara hasret kalan Marmarisliler, kar yerine dolu ile oynamayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar kar topu niyetine dolu topu oynadı.
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Bazı vatandaşlar ise yollarda biriken dolu tabakasının üzerine yatıp beyaz örtünün keyfini çıkardı.
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İlçe genelinde etkili olan ve her yeri kar yağmışçasına bembeyaz yapan dolu, yağışın yağmura dönmesi ile eriyip gitti.
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İlçede dolu sonrası oluşan manzara objektiflere bu şekilde yansıdı.
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Kar yağışına hasret Marmarisliler yağan doluda doyasıya eğlendi
Kar yağışının on yılda bir gerçekleştiği Marmaris'te gece yarısı yağan doluyu kar zanneden vatandaşlar beyaz örtüyü görünce sokağa döküldü. Birçok kişi kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan dolu ile kar niyetine oynadı.


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