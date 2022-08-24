Gündem Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı
MUĞLA

Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Irak uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Marmariste turistleri taşıyan safari aracı devrildi
​Marmaris'te turistleri taşıyan safari aracı devrildi.

Kaza, saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. Irak uyruklu turistleri taşıyan ve sürücüsünün isni henüz öğrenilemeyen 66 DC 170 plakalı safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada cipte bulunan turistler yola savruldu.

  • İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişinin öldüğü kazada, Türk sürücü ile 3 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
DHA
DHA

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FOTOĞRAF 34
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