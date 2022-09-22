Marmaris’teki yangının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan 85 yaşındaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde yangının ilk başlama noktası tespit edilerek, bölgede arıcılık ile uğraştığı belirlenen M.Y. (85) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edilirken, ellerinin iddiaya göre yangında zarar gördüğü için sarılı olduğu görüldü.

FOTOĞRAF 16 Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi. Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı. BiP'te paylaş

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