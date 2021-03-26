Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
21 bin personel ihraç edildi
15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.
Yunanistan'a davet yinelendi
Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara’da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir.
Harp Okulları yönetmelik değişikliği
Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut.