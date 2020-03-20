Gündem Mart ayında lapa lapa kar yağdı 35 köy yolu ulaşıma kapandı
MUŞ

Mart ayında lapa lapa kar yağdı: 35 köy yolu ulaşıma kapandı - Muş haberleri

Mart ayında lapa lapa kar yağdı: 35 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta mart ayında gelen lapa lapa kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri de, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, mart ayında yağan kar ise şaşkınlığa neden oldu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye çalıştı.

İHA

Sabah uyandığında lapa lapa kar yağışıyla karşılaştığını ifade eden vatandaşlardan Remzi Yumlu, "Köy yollarımız kapandı, zor bir şekilde şehre geldik. Şu anda kışımız yeni geldi. Mart ayında kar görmek çok iyi bir şey. İnşallah berekettir bu kar" dedi.

İHA

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Mart ayında lapa lapa kar yağışı
FOTOĞRAF 11
Title
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, mart ayında yağan kar ise şaşkınlığa neden oldu.
Title
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye çalıştı.
Title
Sabah uyandığında lapa lapa kar yağışıyla karşılaştığını ifade eden vatandaşlardan Remzi Yumlu, “Köy yollarımız kapandı, zor bir şekilde şehre geldik. Şu anda kışımız yeni geldi. Mart ayında kar görmek çok iyi bir şey. İnşallah berekettir bu kar dedi.
Title
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Mart ayında lapa lapa kar yağışı
Muş'ta mart ayında gelen lapa lapa kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 35 köy yolu ise ulaşıma kapandı.


18.00den sonra hesapta olacak

18.00'den sonra hesapta olacak

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
İhtiyaç sahiplerine2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Ücretsiz kolonya<br>için devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

İstanbullu<br>çağrıya uydu

İstanbullu
çağrıya uydu

​Milyonlar evlerinde kendisini izole edince...
Play-off olabilir

Play-off olabilir

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e gelebilecek sistemi açıkladı.
Salgını gizleyen<br>hapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Maskeden<br>sonra tüpe de sıçradı

Maskeden
sonra tüpe de sıçradı

Gün içerisinde onlarca kişiye ürün satışı yapıyor.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık
50 TL'ler değişiyor

50 TL'ler değişiyor

​Yeni banknotlar 23 Mart'ta tedavülde olacak.
En az koronavirüs kadar tehlikeli

En az koronavirüs kadar tehlikeli

​İşin uzmanından el dezenfektanı uyarısı.
Borçlara<br>3 ay erteleme

Borçlara
3 ay erteleme

​Koronavirüsten etkilenen esnafı kapsıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.