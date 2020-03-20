Gündem Mart ayında lapa lapa kar yağdı 35 köy yolu ulaşıma kapandı
MUŞ

Mart ayında lapa lapa kar yağdı: 35 köy yolu ulaşıma kapandı - Muş haberleri

Mart ayında lapa lapa kar yağdı: 35 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta mart ayında gelen lapa lapa kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri de, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, mart ayında yağan kar ise şaşkınlığa neden oldu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye çalıştı.

İHA

İHA

Sabah uyandığında lapa lapa kar yağışıyla karşılaştığını ifade eden vatandaşlardan Remzi Yumlu, "Köy yollarımız kapandı, zor bir şekilde şehre geldik. Şu anda kışımız yeni geldi. Mart ayında kar görmek çok iyi bir şey. İnşallah berekettir bu kar" dedi.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

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