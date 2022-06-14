Gündem Masada komisyon rahatsızlığı Görüştükçe açık veriyoruz
ANKARA

Masada 'komisyon' rahatsızlığı: Görüştükçe açık veriyoruz

CHP öncülüğünde yapılan 6’lı masa toplantılarının ardından teknik komisyonların çoğalması muhalefette rahatsızlığa neden oldu. Mevzuat, göç, kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve yol haritası adlı komisyonlarla ilgili özellikle CHP’li vekillerin “Bu kadar çok görüşme lafa, söze yol açıyor. Açık veriliyor” diyerek tepki gösterdiği belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Masada komisyon rahatsızlığı: Görüştükçe açık veriyoruz
Arşiv

CHP’nin başını çektiği 6’lı masada ‘teknik komisyonların çoğalması’ rahatsızlığa neden oluyor. 12 Şubat’ta CHP’nin ev sahipliğinde liderler düzeyinde ilk toplantısını gerçekleştiren 6’lı masa, bu tarihten sonra aylık zirvelerine devam ederken mevzuat, göç, kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve yol haritası adlı komisyonlar da oluşturmaya başladı. Ev sahibi partiye göre komisyonların toplanma adresi de değişiyor. Aynı şekilde toplantı adresine göre komisyonlara ev sahipleri başkanlık ediyor.

ÇOK GÖRÜŞME ÇOK LAF!

Ancak çalışmalarını sürdüren komisyonlara ilişkin çekinceler de ifade edilmeye başlandı. Komisyonların çokluğunun bir avantaja değil dezavantaja dönüşebileceği uyarıları dillendiriliyor. Bu çerçevede CHP’li bir vekil, “Bu kadar çok görüşme lafa, söze yol açıyor. Açık veriliyor. Cumhur İttifakı’na malzeme veriliyor. Onların işine yarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON İÇİNDE KOMİSYON

Benzer değerlendirmelere masanın diğer ortaklarından Gelecek Partisi’nde de rastlanıyor. Özellikle komisyonların neden kurulduğu ve ortaya çıkan çalışmaların tam olarak anlaşılmadığı ifade ediliyor. Komisyonların çalışmalarına ilişkin somut neticeler bekleniyor. Masanın bazı ortakları arasında komisyonlara ilişkin bu çekinceler sıralanırken, 2023 seçimlerine giden süreçte yeni komisyonların gündeme gelebileceği dikkat çekiliyor. Hatta liderlerin daha teknik konular için komisyonlar içinde alt komisyonlar oluşturulmasına vize verebileceği kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masada adaylık için ikna çalışması: Bakın halk beni istiyor
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masada adaylık için ikna çalışması: Bakın halk beni istiyor

6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
GÜNDEM
6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Hulki Cevizoğlu ABDnin Türkiyede iktidar değişikliği planını anlattı: Muhalefet de Armut piş ağzıma düş diye bekliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek: Sektöre öncü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.