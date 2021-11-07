Gündem Masailer dünyaya seslerini İstanbuldan Avrasya Maratonu ile duyuracak
İSTANBUL

Masailer dünyaya seslerini İstanbul'dan Avrasya Maratonu ile duyuracak

Afrika'da yaşayan Masai kabilesi üyeleri, Avrasya Maratonu'nda temiz su sorununa dikkati çekecek. Türkiye'ye 7 Kasım Pazar günü gelecek olan Masailer, susuzlukla mücadele için iki kıta arasında yürüyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masailer dünyaya seslerini İstanbuldan Avrasya Maratonu ile duyuracak
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Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Avrasya Maratonu'na katılmak için yarın Tanzanya'dan İstanbul'a gelecek Masai kabilesi üyeleri, susuzlukla mücadelelerinin sesini dünyaya Türkiye'den duyuracak. Avrasya Maratonu'na su kovalarıyla katılacak Masailer, uluslararası toplumun Afrika'daki susuzluğa dikkatini çekmek için iki kıta arasında yürüyecek.

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Bağışçılar destek verecek

Masailer, 8 Kasım Pazartesi günü Taksim'de, 9 Kasım Salı günü Sultanahmet Meydanı'nda düzenleyecekleri etkinlikte Afrika'da yaşadıkları su sorununu anlatacak. Masailer 11 Kasım Perşembe günü ise ülkelerine dönecek. Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Afrika'da yüzlerce köy ve binlerce insanın suya ulaşamadığını belirterek, bağışçıların verdiği destekle birçok bölgede su çözüm projeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Binlerce kişinin en temel ihtiyaç olan suyu kilometrelerce uzaktan getirmek zorunda kaldığını anlatan Aydın "Afrika'da yaşananları yerinde tespit ediyoruz. Bir bardak temiz su için kilometrelerce yürünüyor. Su kaynağı bulduğumuz bölgelerde suyun çıkmasının heyecanla beklenmesi, su kaynağının gün yüzüne çıkarılması ile yaşanan mutluluk kelimelerle anlatılamaz." ifadelerini kullandı.

"Afrika, her gün 22 bin 800 yıl öncesinden günümüze su taşıyor"

Afrikalı kadın ve çocukların suya ulaşmak için harcadıkları zamana da dikkat çeken Aydın, şunları kaydetti: "UNICEF'in güncel verilerine göre; her gün suya ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden kadınlar ve çocuklar, toplamda 200 milyon saat yol yürüyor ya da uzun kuyruklarda bekliyor. Bu rakam, 8,3 milyon güne yani 22 bin 800 yıla tekabül ediyor. Başka bir deyişle Afrika, her gün 22 bin 800 yıl öncesinden günümüze su taşıyor. Her gün kaybedilen bu süre, sadece Afrikalı kadınların değil, şüphesiz tüm dünyanın meselesi. Afrikalı kadın ve çocukların daha fazla kaybedecek zamanı yok. Bu nedenle Afrika'daki su sorununu dünya kamuoyunun gündemine getirmek için Tanzanyalı misafirlerimizle birlikte Avrasya'dan Afrika'ya Kıtalar Arası Su Yürüyüşü düzenleyeceğiz. Bu yıl Asya'dan Avrupa'ya giden yol Afrika'dan geçecek."

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