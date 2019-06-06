Gündem Masaj salonundaki kadına karısını arattı sonrası korkunç
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BURSA

Bursa haberleri: Kargo şubesinde eşini öldüren adamın korkunç planı ortaya çıktı

Masaj salonundaki kadına karısını arattı sonrası korkunç

Bursa'da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın iddianamesi hazırlandı. Katil zanlısı kocanın, karısını öldürmeden önce masaj salonuna giderek masöz kadına, karısını aratarak "Kargonuz var" diye kandırdığı ortaya çıktı. Kargo için şubeye gelen karısını peş peşe 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Ali Canitez
Ali Canitez

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasında meydana gelen olayda Aynur Canitez 31 yıllık eşi Ali Canitez'den 2 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma kararı aldı. Durumu kabullenemeyen Ali Canitez eşi Aynur Canitez'i aratarak kargo şirketine gelmesi gerektiğini söyletti. Aynur Canitez, kendisine geldiği söylenen paketi almak için bir kargo firmasına ait şubeye gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi döner ustası Ali Canitez de Aynur Canitez'i takip etti.

Ali Canitez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp tabancayla başına ve karnına peş peşe 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Aynur Canitez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kayıplara karışan koca Ali Canitez ise saklanmak için kaçtığı Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Katil koca Ali Canitez hakkında iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal tarafından hazırlanan iddianamede ki detaylar dikkat çekti.

KATİL KOCANIN KORKUNÇ PLANI

İddianamede katil zanlısı koca Ali Canitez'in olaydan 2 gün önce Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonuna giderek burada masaj yaptırdığı, karısı Aynur Canitez'i ise kendisine masaj yapan kadına arattırdığı ortaya çıktı. İddianameye göre, Ali Canitez masöz kadına kız kardeşinin 2 yıl önce kaybolduğunu, o günden bu yana kardeşine ulaşamadığını, kız kardeşinin hiçbir telefona cevap vermediğini ve kardeşine ulaşmak için yeni bir numara satın aldığını söyleyerek kadından bu numaradan kız kardeşini arayarak kargonuz var bahanesi ile kargo şirketine çağırmasını istedi. Masöz kadın iyilik yapmak niyetiyle Ali Canitez'in söylediği numarayı arayarak 'Adınıza bir zarf geldi, kimliğiniz ile birlikte kargoya gelip alır mısınız' dedi. Aynur Canitez kargo firması çalışanı sandığı masaj salonu çalışanına 'Benim yerime kızım gelip alsa olur mu' diye sordu. Masöz kadın bunun üzerine Ali Canitez'in yönlendirmesiyle kadına 'Hayır kendiniz gelmelisiniz' diyerek telefonu kapattı.

REKLAM

4 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

İddianamede Aynur Canitez'in kargo firmasının eşi Ali Canitez'in evine yakın olduğu gerekçesi ile kargoyu almaya giderken telaşlandığı ve gitmeden önce arkadaşını arayarak fikrini sorduğu arkadaşının git kargonu al demesi üzerine kargo şirketine gittiği detayına da yer verildi. Kargo firmasına gittikten sonra çalışanlara kargosu olduğunu söyleyen Aynur Canitez sistemde kendisine ait bir kargo bulunmadığını öğrendi. Canitez bunun üzerine kendisini arayan numarayı geri aradı. Numaranın sahibi olan Ali Canitez eşi Aynur Canitez'den gelen aramayı görünce yanına silah alarak kargo şirketine gitti ve burada kendisiyle konuşmak istemeyen eşi Aynur Canitez'e 4 el ateş ederek kadını öldürdü.

"YANINDA BİRİ VARDI"

İddianamede, Ali Canitez'in ifadelerine de yer verildi. İddianameye göre, Ali Canitez yakalandıktan sonra savcılıkta verdiği ifadesinde, "31 yıllık evliyiz. Samsun'dan 7-8 sene önce Bursa'ya çalışmak için geldim. Burada emekli oldum ama bir mermer ocağında aşçı olarak çalışmaya devam ediyordum. Yaklaşık 2 sene önce eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aynı evin içinde benle konuşmuyordu. Daha sonra boşanma davası açtı. Ben kendisiyle görüşmek istiyordum ama kesinlikle kabul etmiyordu. Ben eşimi darp etmedim tehdit etmedim. Olaydan 2 gün önce Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonuna gittim. Burada ismini bilmediğim çalışan kadına durumu anlatarak eşimi aramasını ve kargo çalışanı gibi konuşarak eşimi kargoya çağırmasını istedim. Kadın iyilik yapmak için eşimi aradı ve gelip kargosunu almasını söyledi. Eşim 'Yarın geleceğim' dedi. Ertesi gün evden çöpleri çıkarmak için çıktığım sırada eşimi karşıda bulunan kargonun önünde gördüm. Gidip yanına konuşmak istedim fakat yanında biri vardı. Ben de bana zarar verirler diye korkup evden silahı aldım ve kargoya öyle gittim. Burada eşime konuşmak ve barışmak istediğimi söyledim. O da bana 'Ben yuvamı kurdum sen de kendi yuvanı kur' dedi. Şeker hastası olduğum için bu cümleyi duyunca kendimi kaybetmişim. Hangi ara ateş ettim, kaç el ateş ettim hatırlamıyorum" dedi.

REKLAM
Şehitlere değil katile anıt yaptı

Şehitlere değil katile anıt yaptı

​Trabzonlular şehit Topel'i anıp CHP adayını protesto edecek.​
13 seçim müdürübaşka illere görevlendirildi

13 seçim müdürü
başka illere görevlendirildi

YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamala.
Peş peşe patlama sesleri

Peş peşe
patlama sesleri

​Kocaeli'nde fabrika alevlere teslim oldu.
Gelen gitmek istemiyor

Gelen gitmek istemiyor

​Ağaç gövdesine yaptığı eve asma köprü ile ulaşıyor.
Bayramın son günü yağmur sürprizi

Bayramın son günü yağmur sürprizi

​Meteoroloji'den öğleden sonrası için uyarı.
Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Şeker Bayramı diye bir bayram yok

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bundan vazgeçin.
3 terörist <br>daha etkisiz

3 terörist
daha etkisiz

Pençe'de öldürülen terörist sayısı 43 oldu.
Dosyaya hakimden önce bakacak

Dosyaya hakimden önce bakacak

​Hakim ve savcı yardımcılarının görevleri belli oldu.
Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi

Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi

​TANAP Çevre Direktörü, Yeni Şafak'a konuştu.
Bilanço ağır

Bilanço ağır

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 kişi öldü.
Sudan'da ölü sayısı artıyor

Sudan'da ölü sayısı artıyor

​AfB: Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz.
Ölmeden helalleşti

Ölmeden helalleşti

​88 yaşındaki Kore gazisi, konuşmasının ardından kalp krizi geçirdi.
Diriliş'ten etkilendi

Diriliş'ten etkilendi

​Della Miles, Türk-İslam kültürünü nasıl merak ettiğini anlattı.
Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Aile kabristanını ziyaret eden Erdoğan, Erol Olçok'u unutmadı.
Millet iradesi<br>oylarına kavuşacak

Millet iradesi
oylarına kavuşacak

​MHP lideri Bahçeli, İstanbul seçimine ilişkin konuştu.
11 ile yeni uyarı

11 ile yeni uyarı

​Bazı illerde yarın sağanak yağış bekleniyor.
Tatilci istilası

Tatilci istilası

Aynı yoldan ​2 saatte 30 bin araç geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.