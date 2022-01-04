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ERZURUM TÜRKİYE

Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne binen bir vatandaş maske takmamakta direnince bir yolcu, maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi.

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Haber Merkezi İHA
Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi
O anları otobüsün güvenlik kamerası görüntüledi.

Hilalkent-Çat Yolu TOKİ’ler seferini yapan Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüsüne bir vatandaş maskesiz bindi. Otobüs ücretini de vermeyen vatandaş rahatlıkla koltuğa oturdu.

Otobüs şoförü, yolcuya 'beyefendi siz kartınızı çekmeyi unuttunuz' diyerek hatırlatma yaptı. Yolcu ise rahat tavrıyla 'maske de takmıyorum, ücrette ödemiyorum’ diyerek şoföre tepki gösterdi. 'Ya maskeni tak ya da in aşağı, aksi takdirde polisi arayacağım' diyen otobüs şoförü, cep telefonuyla durumu polise bildirdi.

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Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi üzerine durakta duran otobüsten bir yolcu maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi.

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