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Gündem Maske uyarısı yapan polise tepki gösterdi Bak ben de jandarmayım
KIRKLARELİ

Pazarda polis ile maske polemiği: Bak ben de jandarmayım

Maske uyarısı yapan polise tepki gösterdi: Bak ben de jandarmayım

Kırıkkale’deki bir halk pazarında korona virüs önlemleri kapsamında zabıta ile birlikte ortak denetim yapan polis ekipleri, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaşla maske polemiği yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Maske konusunda kendisini uyaran polise tepki gösterdi.
Maske konusunda kendisini uyaran polise tepki gösterdi.

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, halk pazarında denetimlerini sürdürüyor.

HOPARLÖRDEN MESAFE ANONSU

Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Pazara maskeli girişleri sağlanan vatandaşların ateşleri de ölçülürken zaman zaman vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için de hoparlörlerden anonslar yapılıyor.

Yapılan ikazlara uyan pazar esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak satış yapıyor.

Maske konusunda kendisini uyaran polise tepki gösterdi.

KENDİSİNİ UYARAN POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Pazarda zabıtalar ile ortak denetim yapan polis ekiplerine, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaş arasında maske polemiği yaşandı. Pazarcı tezgahında oturan bir vatandaş, "3 kere tamam dedim, 4’üncüyü söylüyorsun bak ben de jandarmayım" diyerek polise tepki gösterdi.

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