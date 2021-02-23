'Maskeli' partiye polis baskını: 71 kişiye 447 bin TL ceza kesildi

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda eğlence mekanında yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladı.

İşyeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı, 2 işyeri de yeniden mühürlendi.

REKLAM

GÜNDEM İçişleri duyurdu: Kısıtlamaya uymayan 31 bin kişiye ceza yağdı

GÜNDEM Koronavirüs denetimine çıkan ekibe pideciler saldırdı: Dükkanda müşteri olduğu için tartıştılar