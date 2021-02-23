Gündem Maskeli partiye polis baskını 71 kişiye 447 bin TL ceza kesildi
KONYA TÜRKİYE

'Maskeli' partiye polis baskını: 71 kişiye 447 bin TL ceza kesildi

Konya’da, kısıtlama kararı ihlal edildiği için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yeniden açık olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. İş yerinde yakalanan, aralarında kadınların da olduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 447 bin 300 TL para cezası uygulandı; 2 işletmeciye de adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanı tekrar mühürlendi.
Daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanı tekrar mühürlendi.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı.


Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda eğlence mekanında yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladı.

İşyeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı, 2 işyeri de yeniden mühürlendi.

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