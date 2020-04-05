Gündem Masken yoksa binemezsin Belediyeler duraklarda maske dağıttı
İSTANBUL

Masken yoksa binemezsin: Belediyeler duraklarda maske dağıttı

Toplu taşımaya getirilen maske yasağının ardından otobüs, metro, metrobüslere maskesiz yolcu alınmadı. Bazı belediyeler vatandaşlara maske dağıttı. Sosyal mesafe için duraklarda kontroller yapıldı. Belediyeler 20 yaş altındakilerin taşıma kartlarını iptal etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı.
20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle birlikte otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesi yasaklandı. Yasağın ilk günü yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Dün sabah başlayan yasağın ardından belediyeler harekete geçti. Maskesi olmayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili bilgilendirildi. Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla maske dağıtıldı. Duraklardaki güvenlik görevlileri aracılığıyla maskeler vatandaşlara ulaştırıldı.

KONTROLLER SIKLAŞTI

Uygulamanın ilk günü vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Ayrıca hem sosyal mesafe hem de yeni kuralların uygulanmasına yönelik durak ve istasyonlarda kontroller yapıldı. Vatandaşların genel olarak kurala uyduğu gözlenirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

20 YAŞ KARTLARINA SINIRLAMA

Yasakların ardından belediyeler uygulamaya katkı amacıyla 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı.

ORDU'DA TATLI KAPIŞMA

  • Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımı büyük beğeni topladı. Alınan yeni kararları hatırlatan Güler, ''Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)'' ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler'in son mesajı ise, 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler' oldu.

İstanbul'da 45 bin kişiye adrese teslim sosyal yardım ödemesi yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da 45 bin kişiye adrese teslim sosyal yardım ödemesi yapıldı
Abone Ol Google News
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
İngiltereden imdat çığlığı

İngiltere'den imdat çığlığı

​Cenazelere boğulduk, yardım edin.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
ABD'den PKK'ya korona yardımı

ABD'den PKK'ya korona yardımı

​Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi.
Masken yoksa binemezsin

Masken yoksa binemezsin

​Belediyeler 20 yaş altındakilerin kartlarını iptal etti.
155 solunum<br>cihazı Başakşehir'e

155 solunum
cihazı Başakşehir'e

​İlk parti Türkiye'ye ulaştı, ikincisi yolda.
Farz edin ki<br>eviniz bir gemi

Farz edin ki
eviniz bir gemi

​Vatan savunması salgın tanımaz.
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
Olay kontrol altında

Olay kontrol altında

Başsavcılık cezaevindeki olayla ilgili açıklama yaptı.
Kavga edenlere <br>sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere
sosyal mesafe cezası

Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler.
İspanya iddiasını reddetti

İspanya iddiasını reddetti

​Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sordu.
Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İstisnalar açıklandı

İstisnalar açıklandı

​Kimlere seyahat izin belgesi verilecek belli oldu.
On beş bini geçti

On beş bini geçti

​Tablo giderek ağırlaşıyor.
WhatsApp grubu kurmuşlar

WhatsApp grubu kurmuşlar

​Rize'ye giriş yolu haritası ele geçirildi.
Takdirlik mücadele

Takdirlik mücadele

Tunceli'ye 'koronavirüs duvarı' örüldü
İspanya'da <br>OHAL uzadı

İspanya'da
OHAL uzadı

Ülkede toplam ölümlü vaka sayısı 12 bine yaklaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.