Masken yoksa binemezsin: Belediyeler duraklarda maske dağıttı

20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle birlikte otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesi yasaklandı. Yasağın ilk günü yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Dün sabah başlayan yasağın ardından belediyeler harekete geçti. Maskesi olmayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili bilgilendirildi. Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla maske dağıtıldı. Duraklardaki güvenlik görevlileri aracılığıyla maskeler vatandaşlara ulaştırıldı.

KONTROLLER SIKLAŞTI

Uygulamanın ilk günü vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Ayrıca hem sosyal mesafe hem de yeni kuralların uygulanmasına yönelik durak ve istasyonlarda kontroller yapıldı. Vatandaşların genel olarak kurala uyduğu gözlenirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

20 YAŞ KARTLARINA SINIRLAMA

Yasakların ardından belediyeler uygulamaya katkı amacıyla 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı.

ORDU'DA TATLI KAPIŞMA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımı büyük beğeni topladı. Alınan yeni kararları hatırlatan Güler, ''Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)'' ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler'in son mesajı ise, 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler' oldu.