Gündem Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı
İSTANBUL

Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı

Maltepe'de maskesinin içine kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı
Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı.

Aydınevler Mahallesi'nde bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavında 65 yaşındaki K.Ö'nün hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede bu kişinin maskesinin içinde bir düzenek gizlediğini belirledi.

Bunun üzerine okulda görevli polis memurlarına haber verildi.

Kopya çektiği tespit edilen K.Ö'nün yapılan üst aramasında, maske içerisinde gizlenmiş halde bir adet mikrofon, iki batarya, kablo, verici mekanizması ile sol kulakta dinleme cihazı ve ayakkabısının içinde de telefon hattı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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