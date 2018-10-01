Gündem Masraftan kurtulduk
POLİTİKA

Masraftan kurtulduk

Euro 2024'ü Almanya'nın kazanması hakkında sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Masraftan kurtulmuş olduk" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

3 günlük Almanya ziyaretinin bitiminde kendisine eşlik eden gazetecilerle Köln'de biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Erdoğan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesini de "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." dedi.

"Daha iyi tesislerimiz var ancak masraftan kurtulduk"

İşte Erdoğan'ın Euro 2024 sorusuna verdiği cevap...

Euro 2024 Almanya'ya kaldı; ne dersiniz? 'Lobiler etkili oldu' iddiaları var.

  • Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.

Üç alanda büyük açılım
GÜNDEM
Üç alanda büyük açılım

Drone'la kimyasal saldırı

Drone'la kimyasal saldırı

İşgalci İsrail, katliam araçlarına yenilerini ekledi.
Üç alanda büyük açılım

Üç alanda büyük açılım

Erdoğan, Almanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni Meclis'teilk çalışma bugün

Yeni Meclis'teilk çalışma bugün

Dönüşüm süreci TBMM'de 600 vekille başlıyor.
Vale rezaleti

Vale rezaleti

​İstanbul sokaklarını adeta işgal ediyorlar.
Masraftan kurtulduk

Masraftan kurtulduk

​Erdoğan'dan çarpıcı Euro 2024 yorumu.
En önemli kriter 94 ruhu

En önemli kriter 94 ruhu

AK Parti yerel seçimler için kriterlerini belirledi.
Yunanistan'aABD radarı

Yunanistan'aABD radarı

ABD, Türkiye'yi Dedeağaç'tan gözleyecek.
Ekonomik tezgâhmilli ruhla bozuldu

Ekonomik tezgâhmilli ruhla bozuldu

Bahçeli, kamp sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni ticaret savaşı

Yeni ticaret savaşı

Arktik mücadelesinde dengeleri değiştirecek rota.
Borsa'da Ekim umudu

Borsa'da Ekim umudu

Borsanın 100 bin puanı geçmesi bekleniyor.
Bugün yıkılacak

Bugün yıkılacak

İşgalci İsrail, köyün girişine demir kapılar koydu.
Mekana dönüş

Mekana dönüş

AK Parti kampı 5 yıl aradan sonra Kızılcahamam'da.
Milli kamyonetseri üretimde

Milli kamyonetseri üretimde

Yüzde 100 yerli ve yüzde 100 elektrikli.
İhracatçının arkasında

İhracatçının arkasında

Eximbank'ın verdiği destek sayısı 10 bini geçti.
Ödeme sırası Suud'da

Ödeme sırası Suud'da

'Neden onların ordularına para yardımı yapıyoruz'
Sınırsız çocukluk

Sınırsız çocukluk

Projeyle 20 bin mülteci çocuğun yüzü güldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.