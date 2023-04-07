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Mavera Ödülleri 2023 Öz'ünü Bil Özgür Ol konulu deneme yarışması

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl altıncısı düzenleniyor. Öz'ünü Bil Özgür Ol! konulu, ödüllü deneme yarışması için başvurular 30 Mart 2023 tarihinde başlıyor.

12:13 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mavera Ödülleri 2023

Mavera Ödülleri 2023

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl altıncısı düzenleniyor. Öz'ünü Bil Özgür Ol! konulu, ödüllü deneme yarışması için başvurular 30 Mart 2023 tarihinde başlıyor.


13 öğrenci ödüllendirilecek

Yarışmada, alanında uzman hocalarımızın inceleyip değerlendirdiği 13 deneme yazısı ödül alacaktır. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar ve Balkan Turu, 10 kişiye mansiyon ödülü olarak Balkan Turu takdim edilecektir.


Bu ödüllerin yanı sıra kitaplaştırılmaya değer görülen deneme yazıları Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.


Mavera Ödülleri 2023 Öz'ünü Bil Özgür Ol! Konulu Ödüllü Deneme Yarışmasının değerlendirme kurulunda:

·    
  Abdulaziz Tantik
·       Dr. Abuzer Dişkaya
·       Doç. Dr. Adem İnce
·       Erol Erdoğan
·       Güray Süngü
·       Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan
·       Prof. Dr. Ömer Türker
·       Selvigül Şahin
·       Temel Hazıroğlu
·       Yusuf Kaplan
yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir. Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


#Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
#Öz'ünü Bil Özgür Ol
#Yarışma
39 dakika önce
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